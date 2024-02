Dolly Parton parabeniza Beyoncé por atingir o primeiro lugar na parada country da Billboard

Muito se tem falado sobre Beyoncé girando em direção à música country – boa e ruim – mas a Rainha do Country apenas pesou … e Dolly Parton está recebendo-a de braços abertos.

A lendária cantora – que tem sido uma referência no gênero há décadas – acaba de postar uma doce homenagem a Bey com uma mensagem de parabéns por ela ter alcançado o primeiro lugar na parada Hot Country da Billboard… e ela parece estar estendendo ainda mais seu fiador aqui também.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ela escreve: “Sou uma grande fã de Beyoncé e estou muito animada por ela ter feito um álbum country. Então, parabéns pelo seu single número um da Billboard Hot County. Mal posso esperar para ouvir o álbum completo!” Dolly legendou sua postagem com um coração para garantir… sim, é tudo amor.

Se há alguém no país que você gostaria de ouvir sobre esse assunto, é Dolly… quem consolidou seu legado e que certamente pode falar sobre a comunidade em geral.

Quase todas as grandes estrelas country estão entusiasmadas com a entrada de Beyoncé com eles … e até mesmo outros músicos country negros também falaram sobre isso.