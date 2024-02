Don Lemon diz que o endosso de Taylor Swift pode garantir a Casa Branca para Biden

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dom Limão diz Taylor Swift poderia colocar Donald Trump durante um verão muito cruel… porque, se ela quiser, ele acha que ela poderia mudar a eleição Presidente Bidenfavor.

Conversamos com o ex-âncora da CNN na sexta-feira no LAX, onde ele alertou os apoiadores do MAGA para ficarem de olho no quão envolvido o cantor e compositor opta por estar durante esta campanha presidencial.

Lemon diz que TS exerce muito poder e influência e, embora ela não seja exatamente da geração dele… ele dá a ela todos os apoios para lutar por seu catálogo e se tornar uma bilionária que se fez sozinha.

Como informamos… membros do círculo íntimo de Trump estão supostamente prontos para ir para a “guerra santa” com Taylor se ela decidir apoiar o presidente Biden – como fez em 2020 – mas Don acha que será necessário mais do que uma frase simples para combater seu impacto nas eleições.

Tradução: subestimá-la poderia afundar os sonhos de DT na Casa Branca.



31/01/24 TMZ. com

Tudo isso está de acordo com o que o repórter/âncora político da FOX11 Alex Michaelson recebido no “TMZ Live” no início desta semana … alertar que Trump está cara a cara com Swift e Swifties é uma estratégia arriscada.

Embora ele veja um cenário em que Swift acabe ajudando ambos os candidatos – basicamente, Trump poderia usar o endosso de Taylor para Biden para destruir o elitismo de Hollywood e mobilizar seus apoiadores para sair e votar.

Tem havido uma minoria que odeia o T-Swift… até mesmo celebridades como Por favorque estão cansados ​​de vê-la em suas TVs quando assistem a um jogo de futebol – então não é exagero imaginar que o ódio esteja motivando os apoiadores de Trump.



