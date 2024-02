Donald Cerrone endossa Power Slap se você quiser ‘ouvir danos cerebrais CTE’: ‘Nem eu faria isso’

Donald Cerrone teve um apoio emocionante ao projeto Power Slap de Dana White. Tipo de.

O membro do Hall da Fama do UFC esteve presente no sexto evento da nova promoção, que aconteceu em Las Vegas na sexta-feira, e quando questionado sobre sua opinião sobre o Power Slap, ele deu uma resposta distintamente “Cowboy”.

“Eu adorei”, disse Cerrone. “Isso é, tipo, se você quiser apenas assistir nocaute, nocaute, nocaute e ouvir danos cerebrais CTE, este é o evento.”

O Power Slap foi fortemente pressionado pelo CEO do UFC, Dana White, mesmo diante da resistência dos críticos que consideraram a competição um espetáculo com pouco mérito atlético. Muito também tem sido dito sobre o perigo inerente do Power Slap, já que o sucesso é determinado por qual dos participantes consegue desferir o golpe mais poderoso na cabeça com a defesa expressamente proibida nas regras.

Independentemente dessas preocupações, a Comissão Atlética de Nevada (NAC) licenciou oficialmente a luta tapa para o estado em outubro de 2022, uma decisão que o ex-presidente do NAC, Stephen Cloobeck, mais tarde lamentou. “Cometi um erro”, disse Cloobeck à Associated Press em março de 2023. “Não estou feliz com isso”.

Cerrone construiu uma carreira lendária de lutador competindo pelo WEC e depois pelo UFC ao longo de 15 anos que o viram envolvido em batalhas memoráveis, compilando uma série de finalizações de destaque e uma vez desafiando o título dos leves do UFC. Ele foi introduzido no Hall da Fama do UFC em 2023.

Apesar de uma vida inteira de guerras na jaula, Cerrone está disposto a admitir que o Power Slap pode ser um passo longe demais para ele.

“Nem eu faria isso”, disse Cerrone rindo.