Donald Glover diz que Brad Pitt evitou aconselhá-lo sobre ‘Mr. & Sra. A reinicialização de Smith

Donald está estrelando a nova série “Mr. & Mrs. Smith” ao lado Maya Erskine – uma reinicialização do filme de 2005 estrelado por Pitt e Angelina Jolie mas Donald diz que a megastar não estava exatamente interessada em passar a tocha.

Donald disse que Brad evitou dar-lhe conselhos sobre a série de ação de alta octanagem. Ele estava no ‘Tonight Show’ com Jimmy Fallon quando ele revelou que uma reunião com Brad não significou muito.