Donald Trump diz que ganhou muito dinheiro para Taylor Swift e gosta de Travis Kelce

O ex-prez foi ao Truth Social na manhã de domingo e se dirigiu ao maior casal de celebridades do mundo – bem como rumores de que Taylor apoiaria Biden novamente.

DT começou elogiando uma de suas realizações legislativas… a aprovação da Lei de Modernização Musical – uma lei que basicamente mudou a forma como compositores e editores musicais recebem certos royalties – no geral, ajuda os artistas a receberem uma remuneração mais justa.

O MMA foi sancionado em 2018, com menos de 45 anos… então ele sente que ajudou a ganhar muito dinheiro para Swift – acrescentando que Joe Biden não fez “nada por Taylor, e nunca fará”.

Trump terminou sua postagem com algumas palavras elogiosas a Travis Kelce… dizendo que gosta bastante do bicampeão do Super Bowl – mesmo sendo um liberal!