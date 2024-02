Dr. Phil ataca a Casa Branca por questões de imigração durante visita à fronteira

A estrela da terapia televisiva visitou a fronteira sul do Texas na sexta-feira para filmar os próximos episódios de “Dr. Phil Primetime” – um novo programa do horário nobre que ele anunciou há alguns meses e que supostamente seguirá um formato semelhante ao seu OG “Dr. Phil. “

O DPM desceu a cerca em Eagle Pass, TX e filmou várias entrevistas com agentes de fronteira, ao mesmo tempo que parava para tirar algumas fotos com agentes da patrulha de fronteira… tudo isso enquanto protestava contra a política de imigração da atual administração.

Mas, explicou McGraw, isso não significa que não haja um problema na fronteira… dizer que precisamos de “ensinar as pessoas como nos tratar” em vez de mostrar aos migrantes indocumentados que “eles não precisam de seguir as regras em vigor”. nossa fronteira” – acrescentando que é uma ladeira escorregadia, desde ignorar as leis de imigração até os migrantes violarem as leis uma vez que estão no país.