Drake aposta nos Chiefs para vencer o Super Bowl LVIII graças aos Swifties. Será que sua maldição atacará novamente?

AÀ medida que a emoção aumenta horas antes do Super Bowl LVIII, há uma nova reviravolta na história – e não é algo que os fãs do Kansas City Chiefs provavelmente acolherão.

canadense o rapper Drake, conhecido por seus sucessos no topo das paradas e sua propensão para jogos de apostas altas, mais uma vez ganhou as manchetes com uma aposta de cair o queixo no Kansas City Chiefs para vencer o grande jogo.

Drake apostando nos Swifties

Em um movimento que causou espanto em todo o mundo dos esportes, Drake colocou um espantoso US$ 1,15 milhão aposte no Chefes para sair vitorioso no Super Bowl.

E o que inspirou esta aposta ousada? Ninguém menos que a sensação pop Taylor Swift.

“Não posso apostar contra os swifties“, Drake declarou em uma legenda do Instagram, esclarecendo sua decisão inesperada.

Mas enquanto Drake’s a confiança pode ser inabalável, a história sugere que suas recentes façanhas nas apostas não tiveram muito sucesso.

Apelidado de “Maldição de Drake,” a associação do rapper com certos jogadores e times muitas vezes significa infortúnio para eles.

De lutas do UFC a lutas de boxe, Drake’s as apostas frequentemente terminaram em decepção.

Em um caso, ele perdeu uma enorme US$ 1,2 milhão depois Fúria de Tommy conquistou uma vitória por decisão dividida sobre Jake Paulo.

E não esqueçamos o US$ 700.000 apostar no ex UFC campeão dos médios Sean Stricklandque sofreu derrota nas mãos de Dricus du Plessis.

Com esse histórico, não é de admirar que Chefes os fãs estão sentindo uma sensação de apreensão conforme o grande jogo se aproxima.

Poderia Drake’s aposta forte será o beijo da morte para o time deles Super Bowl aspirações?