Drake aposta US$ 1,15 milhão no Kansas City Chiefs para vencer o Super Bowl

O cantor/rapper compartilhou uma foto de seu recibo de aposta no Instagram na manhã de domingo… mostrando que ele apostou US$ 1,15 milhão no Chiefs para ganhar tudo.

Infelizmente para Drizzy, isso pode deixar os fãs de KC chateados com ele… porque o histórico de apostas do cara é bastante suspeito.

Os fãs de esportes tendem a ser um grupo excessivamente supersticioso… mas há muitas “evidências” para apoiar essa afirmação com times e jogadores como Kentucky Wildcats, Alabama Crimson Tide e até mesmo Conor McGregor perdendo partidas cruciais quando Drake está no seu canto.

No entanto, Drake tem sido um pouco mais preciso recentemente… ele acertou duas apostas durante as finais da NBA do ano passado e ganhou pouco mais de US$ 3,5 milhões quando os Chiefs levaram para casa o título no ano passado – então talvez ele esteja realmente dando sorte para KC!