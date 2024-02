Drake não é responsável pelo divórcio de Bobbi Althoff, apesar das especulações

Bobbi Althoff divorciar-se agora está sendo desmontado por fãs que pensam Drake pode ter tido algo a ver com isso – mas nós temos a história real… e está longe disso.

O negócio é o seguinte: o agora afastado marido de Bobbi, Corycitado em 4 de julho de 23 como o dia em que ele e BA se separaram – e a razão pela qual as pessoas estão hiperfocadas nisso é porque acontece que foi na época em que ela exibiu sua entrevista viral com Drake, onde ambos estão na cama.

Claro, a especulação está no auge – com muitos sugerindo que Bobbi e Drake estavam, talvez, mais próximos do que vimos… e que talvez eles tivessem algo acontecendo no BTS.

Bem, fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Drake na verdade NÃO era um grande fã de Bobbi no final do verão do ano passado – e que eles tiveram um grande desentendimento após a entrevista, embora tenham sido amigáveis ​​​​no rescaldo imediato.

Resumindo a história… fomos informados de que Drake e Bobbi continuaram trocando mensagens de texto depois de terem seu famoso bate-papo – e nossas fontes dizem que Drizzy até convidou Bobbi para seu show em Los Angeles no dia 25 de agosto. 12 … que ela frequentou. Infelizmente para ela, apenas a admissão geral foi oferecida.

Nossas fontes nos dizem que Bobbi estava genuinamente zangada com isso – aparentemente sentindo que merecia estar na área VIP com outras celebridades amigas de Drake – e ela deixou sua indignação conhecida em um vídeo já excluído, onde ela está parada no chão da arena fazendo beicinho sobre.

Não muito depois disso foi publicado… Bobbi retirou o clipe, e no mesmo fim de semana – ela também retirou a entrevista original de quase uma hora… sem explicação para nenhum dos dois.

Na época, as pessoas estavam tentando descobrir se haviam se desentendido – e, no fim das contas, foi o que aconteceu. Nossas fontes nos dizem que quando Bobbi estava no show… seu pequeno vídeo refletia como ela realmente se sentia – ou seja, furiosa por ter acabado em GA.

Fomos informados de que Bobbi explodiu Drake sobre isso naquela mesma noite – enquanto ele estava no palco – e que ela até tentou ir aos bastidores em determinado momento… mas foi rejeitada pela segurança.

Não muito depois disso… fomos informados de que o acampamento de Drake atacou sua equipe para exigir que ela retirasse o clipe e a entrevista… o que ela fez então. Nesse ponto, somos informados de que a amizade deles fracassou.

Agora, em termos de se eles consertaram as coisas desde então – algo que a própria Bobbi sugeriu recentemente é Keke Palmerpodcast de … fomos informados de que não. Bobbi disse a Keke que eles conversaram nas últimas semanas… mas nossas fontes nos dizem que não. Disseram-nos que eles não falam mais

Sobre a questão de por que Cory realmente pediu o divórcio de Bobbi – é uma explicação muito simples… nossas fontes nos dizem que sua fama vertiginosa e seu desejo de permanecer um normie foi o principal catalisador, e que não teve nada a ver com as alegações de trapaceando. Embora tenhamos certeza de que ele provavelmente não gostou do quão confortável ela estava agindo com Champagne Papi na fita.



