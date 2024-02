Drake não parece se importar com as críticas após sua controvérsia em vídeo pornográfico

Rapper Drake parece completamente despreocupado com base em suas postagens recentes nas redes sociais, onde nem sequer aborda a polêmica que causou. A estrela do hip-hop gravou-se brincando com suas partes íntimas e aparentemente enviou o vídeo para uma mulher cuja identidade ainda está sendo contestada. As reações de todo o mundo do entretenimento chegaram rapidamente, mas Drake parece completamente despreocupado com nada disso. Não houve absolutamente nenhuma menção de Drake em suas contas nas redes sociais, como se o incidente nunca tivesse acontecido. Pessoas com olhos de águia foram rápidas em vincular a veracidade do vídeo a uma sala exatamente como o interior do jato particular de Drake, de US$ 220 milhões. Mas Drake não se incomoda com toda a situação.

Vídeo vazado de Drake: Rapper reage ao momento íntimo que se torna viral

Última postagem de Drake no Instagram

Após o incidente, a única postagem de Drake veio no Instagram. É uma homenagem de aniversário ao seu primo Max. Ele escreve a seguinte mensagem com uma imagem dedicada a ele: “Mais vida ao jovem artilheiro @shouldbagsaiyan”. Em suas histórias no Instagram, Drake continua promovendo todo o conteúdo que cria sem se importar com a tempestade de fofocas que desencadeou na mídia. As reações não são necessariamente ruins para ele, apenas um pouco reveladoras e classificadas como R. Apesar de ignorar o que está acontecendo, Drake supostamente esteve em contato com outras celebridades, como o streamer Adin Ross. Segundo ele, o rapper riu do vídeo e de toda polêmica que ele causou.

Nenhum dos representantes de Drake respondeu a qualquer pergunta da imprensa, nem deveriam fazê-lo. Esse é o tipo de publicidade que continua crescendo e com vida própria. Drake e todos com quem ele trabalha provavelmente acham que é melhor deixar tudo como está. Ainda não está claro se a filmagem realmente mostra Drake brincando com suas partes íntimas e provavelmente não será confirmada até que o próprio rapper se apresente para reivindicar os direitos de imagem para esse contante. Temos que dizer que os memes e as reações são tão hilariantes quanto você imagina. Existem também algumas postagens de sátira que farão qualquer um rir. Anexo A: