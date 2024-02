Drake quebra a maldição! Descubra como ele ganhou US$ 1,15 milhão na aposta do Chiefs no Super Bowl

EUuma impressionante reviravolta nos acontecimentos, o Chefes de Kansas City não só garantiram a vitória em Super Bowl LVIII mas também quebrou o que os fãs passaram a conhecer como o infame “Maldição de Drake.”

Rapper Drakeconhecido por seus sucessos no topo das paradas, fez uma aposta colossal de US$ 1,15 milhão no Chefes para ganhar o Super Bowle sua aposta valeu a pena.

Drake’s A aposta confiante, compartilhada em sua conta do Instagram um dia antes do jogo, veio com uma explicação simples: “Não posso apostar contra os swifties” um aceno para a fervorosa base de fãs de Chefes extremidade apertada Travis Kelce namorada, Taylor Swift.

Esta aposta, que acabou por resultar numa US$ 1,196 milhão pagamento para Drakeadicionou outra camada de intriga ao Chefes vitória do campeonato.

Os Chiefs são imunes a maldições

O assim chamado “Maldição de Drake” tem assombrado equipes e atletas associados ao rapper, muitas vezes levando à derrota em competições cruciais. Contudo, com o Chefes triunfo, a maldição parece ter sido quebrada, marcando um marco significativo na superstição esportiva.

A vitória por 25 a 22 sobre o São Francisco 49ers vem apenas um ano depois Chefes quarterback Patrick Mahomes quebrou outro azar de longa data ao vencer MVP do Super Bowlencerrando uma seca de duas décadas NFL liga MVPs no Super Bowl.

Enquanto o “Maldição de Drake” continua sendo um assunto de debate e tradição na Internet, Drake’s apoio inabalável ao Chefes em Super Bowl LVIII provou ser benéfico para a equipe.

Quer tenha sido pura sorte ou uma inversão do destino, o Chefes e os seus adeptos têm motivos para celebrar a sua vitória histórica, livres do espectro da maldição infame.