Draymond Green comemora na cara de Kevin Durant enquanto Warriors seguram Suns

Guerreiros do Golden State veterano Draymond Verde garantiu que seu ex-companheiro de equipe, Fênix Sóis‘ Kevin Durantrecebeu uma bronca depois de bloqueá-lo na última tentativa de arremesso do confronto de sábado à noite no Chase Center para garantir a vitória em casa.

Stephen Curry marcou de além do arco faltando 0,7 segundos para o final do jogo final para uma vitória do Golden State por 113-112 sobre o Phoenix, sua sexta vitória em sete jogos. Andrew Wiggins então sujou Devin Booker e Green fez uma excelente defesa em Durant durante o passe dentro de campo.

Booker liderou o Suns com 32 pontos e Durant marcou 24, mas não foi o suficiente para uma série de vitórias sobre os Warriors nesta temporada.

O Suns teve duas oportunidades de vencer o jogo graças à falta fantasma. Os guerreiros tiveram sorte de ter Green no chão.

Draymond Green se torna o herói após falta técnica

Green, que fez 15 pontos, nove assistências e sete rebotes, se tornou o herói ao bloquear o chute de Durant faltando 0,6 segundos para o final da ação.

A noite inteira não passou sem problemas, já que Green recebeu sua primeira falta técnica desde que retornou de uma suspensão por tempo indeterminado em janeiro.

Green também criticou o centro do Suns Jusuf Nurkic, que esteve envolvido na suspensão por tempo indeterminado, durante toda a noite. Fênix hospeda o Reis de Sacramento na terça-feira, um dia antes do Golden State visitar o Jazz de Utah.