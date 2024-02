Draymond Green continua sua rivalidade com Jusuf Nurkic com um longo segmento de podcast e postagens no X

Tele está fervendo de uma rivalidade de dois meses entre Draymond Verde e Jusuf Nurkic reacendeu em grande estilo na terça-feira, quando Verde gritou Nurkic em seu podcast – apenas para os dois trocarem postagens amargas em X após a publicação do episódio.

Verde foi suspenso “indefinidamente” pelo NBA para golpear Nurkic em todo o rosto quando o Guerreiros do Golden State jogou o Fênix Sóis em 12 de dezembro. Após uma ausência de 12 jogos, Green voltou ao Estado Dourado escalação e uma revanche com Fénix na noite de sábado mostrou que nenhum amor foi perdido entre Nurkic e o tetracampeão da NBA.

Draymond Green critica a NBA por implementar o que ele chama de regra “besteira” de 65 jogos

Nurkic zomba do podcast de Green: não perca sua sessão de terapia

Na mais nova edição de “O espetáculo Draymond Green,” Green dedicou um segmento de oito minutos a Nurkic e ex- Guerreiros companheiro de equipe Kevin Durant – ambos criticaram Green por uma aparente falta de caráter. Após o jogo de sábado, Nurkic retomou seus elogios anteriores a Green como pessoa e jogador, dizendo que não “aprendeu nada” durante sua longa suspensão.

“Que covarde”, disse Green na terça-feira. “Você questiona o personagem sobre um jogo de basquete que acabou de perder, no qual foi destruído… Que vergonha! E eles esperam vencer com aquele cara?”

Nurkic ouviu claramente sobre o segmento ou talvez até o ouviu, porque o grande bósnio não demorou muito para responder. Em uma postagem no X, Nurkic aconselhou Green a não ficar muito tempo no estúdio gravando seu podcast e sarcasticamente aconselhou Green não se atrasar para a terapia – um golpe direto em uma das disposições estabelecidas para o primeiro Jogador Defensivo do Ano para retornar à NBA no mês passado.

Draymond bate palmas: Nurkic é um “softy” de 300 libras

Como se o segmento do podcast não bastasse, Green teve mais uma resposta no X. Duas horas depois da postagem de Nurkic, Green citou-o com um link para seu podcast – e ele fez um último insulto ao centro de 2,10 metros, ligando para ele a “Macio de 300 libras.”

Os Sóis e os Guerreiros são não está programado para se encontrar novamente nesta temporada – todos os seus confrontos da temporada regular foram disputados, e um confronto de playoffs é improvável, visto que o Phoenix está em sexto lugar no Conferência Oeste enquanto Golden State é o 10º. Mas quando estas duas equipas se encontrarem novamente durante a temporada 2024/25, parece provável que haja fogos de artifício e mais antagonismo entre Green e Nurkic.