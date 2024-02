Draymond Green definitivamente não concorda com a regra de 65 jogos da NBA imposta a Embiid

TPara quem não sabe, atualmente existe uma regra imposta pela NBA de que os jogadores que competem por prêmios individuais em uma temporada precisam jogar pelo menos 65 partidas na temporada regular. Uma regra que foi imposta recentemente e afetará diretamente o MVP reinante, Joel Embiid. O Filadélfia 76ers star está atualmente lutando contra uma lesão no joelho, ele pode não comparecer aos 65 jogos devido a esse problema e não será elegível para receber o prêmio de MVP. Apenas um pequeno detalhe sobre isso, Joel Embiid é o favorito para conseguir sua segunda consecutiva MVP e Draymond Verde está chamando BS sobre essa regra. Durante um episódio recente em seu podcast, o jogador do Golden State Warriors falou sobre a evidente lesão de Embiid.

Draymond Green critica a NBA por implementar o que ele chama de regra “besteira” de 65 jogos

Draymond Green perdeu um prêmio DPOY sem essa regra

Em sua declaração, Draymond Green relembrou como perdeu o prêmio de Jogador Defensivo do Ano para Kawhi Leonard, que disputou apenas 51 partidas naquela temporada. Além disso, ele descreveu como Joel Embiid está claramente forçando a jogar todos os jogos que restam na temporada, ao mesmo tempo que arrisca uma lesão ainda maior. Green expressou seu desacordo com esta nova regra e espera que ela mude. Embora apenas mudar as regras não ajude, Joel Embiid provavelmente perderá a chance de ganhar o MVP nesta temporada. Tudo o que Green disse deve ser ouvido pelo comissário da NBA, Adam Silver.

Aqui está o que Draymond disse: “Joel jogando esta noite pareceu muito assim por causa do limite de 65 jogos. O que eu acho que é realmente um (palavrão) caras já enfrentaram essas regras antes, mas esses mesmos times All-NBA, os mesmos prêmios MVP , listas de Jogador Defensivo do Ano. Essas listas são todas iguais. Certa vez, perdi o prêmio de Jogador Defensivo do Ano para Kawhi Leonard e acho que ele jogou 51 partidas. Por sua vez, você tem Joel, que vem lá hoje à noite e força e uma brincadeira esquisita com ele e JK mergulhando para pegar a bola, mas talvez não seja tão ruim se o joelho já não estiver machucado. Eu realmente não bato com isso. Agora temos um dos nossos principais rostos em sua liga, o O MVP da nossa liga possivelmente se machucou por um longo período de tempo, porque ele está forçando isso”.