Draymond Green revela seu momento favorito de Kobe Bryant

Guerreiros do Golden State veterano Draymond Verde revelou seu favorito de todos os tempos Kobe Bryant momento na noite de quinta-feira na noite do “Black Mamba” recebendo uma estátua na Crypto Arena.

Green, 33, explicou como Bryant errou o que teria sido um chute decisivo contra os Warriors e ele foi o defensor. Marcos Jackson ainda era o técnico do Golden State quando o momento aconteceu.

Estátua de Kobe Bryant inaugurada pelo Los Angeles LakersTwitter

“Isso não tem nada a ver com você, jovem, que acabei de perder”, disse Bryant a Green depois que este comemorou a parada.

As histórias de Bryant em toda a liga são predominantes e sempre acontecem de maneira semelhante, com o “Black Mamba” deixando os outros saberem que não estão no seu nível.

Dia de Kobe Bryant

A história de Green sobre Bryant surgiu no dia em que o Lakers homenageou o pentacampeão NBA campeão com uma estátua.

Bryant receberá mais duas estátuas na Crypto Arena, incluindo uma com sua filha Giannaque morreu com ele na queda do helicóptero.

Vanessa Bryant disse “merda difícil” para quem não gosta da pose que Kobe escolheu para sua estátua.