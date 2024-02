Dricus du Plessis atualiza a disponibilidade do UFC 300 e acredita que Israel Adesanya é ‘provavelmente’ o próximo

Afinal, Dricus du Plessis pode não ser a atração principal do UFC 300.

O atual campeão dos médios do UFC disse esta semana que a data para sua primeira defesa de título permanece indeterminada, enquanto ele continua a lidar com solavancos e hematomas sofridos na vitória por decisão dividida sobre Sean Strickland em janeiro passado no UFC 297.

“Eu não faço ideia [when it’ll be]”, disse Du Plessis à estação de rádio sul-africana Jacaranda FM. “Para mim, no momento, ainda estamos ocupados com alguns exames e ver o que podemos fazer em termos de pós-luta, algumas lesões, podemos lutar logo, é uma possibilidade e tudo mais. Então isso será ótimo [to get that done], isso será ótimo, mas temos que garantir que a longevidade da minha carreira também seja levada em consideração. Tivemos um último ano muito ativo, ano e meio. E foi isso que eu falei, corremos para chegar nesse cinturão, tivemos que aproveitar todas as oportunidades que nos foram dadas. Neste momento, precisamos ser inteligentes e defender este cinturão quando nos convém.”

Du Plessis, 30, tem um perfeito 7-0 em sua carreira no UFC desde sua estreia na promoção em 2020. Seu caminho para o título incluiu um nocaute monstruoso sobre o ex-campeão Robert Whittaker, bem como vitórias por paralisação sobre Derek Brunson e Darren Till. Com a vitória sobre Strickland, du Plessis se tornou o primeiro campeão de ascendência sul-africana na história do UFC.

Esse último ponto é de imenso orgulho para du Plessis. “Stillknocks” recebeu boas-vindas em casa na África do Sul após a conquista do título, e ele continua dedicado ao seu objetivo de ser a pessoa que trará um evento do UFC para a África. Para isso, du Plessis disse à Jacaranda FM que o UFC África é “100 por cento” seu foco principal agora, em vez de ser a atração principal do UFC 300.

“Acho que o UFC 300 obviamente será um evento marcante”, disse du Plessis. “Acho que vai ser ótimo. Cada vez que você tem o UFC 100, o UFC 200 e agora o 300, todos são eventos massivos e os pay-per-views são uma loucura, é um hype enorme, e eu adoraria fazer parte disso, mas não se for significa que não estarei totalmente recuperado. Defender meu título é muito mais importante para mim do que estar neste evento marcante.

“O verdadeiro evento marcante será o UFC na África e, mais importante, na África do Sul. Não sei nem explicar quanto tempo estarei disposto a esperar para que isso aconteça e defender meu cinturão em casa. Isso é história. UFC 300 é apenas um número. Não é tão massivo quanto o UFC África.”

O UFC 300 está marcado para 13 de abril, em Las Vegas. O evento continua sem luta principal.

Du Plessis disse que seu oponente preferido para sua primeira defesa de título sempre que lutar novamente ainda é Israel Adesanya, e ele ainda acredita que “essa provavelmente será a próxima luta”. No entanto, ele também abriu a porta para uma revanche contra Strickland se houver demanda.

“Eu não me importaria, se é isso que o UFC quer”, disse du Plessis. “Eu sempre digo que, como campeão, você quer dar às pessoas a luta que elas querem ver. Para mim, isso é o importante. Quero ser campeão mundial, então não quero arranjar nenhuma luta porque vai ser uma luta mais fácil. Se você quer ser o melhor do mundo, tem que lutar contra quem for o próximo cara mais durão da categoria. Então se o UFC decidir que quer fazer Strickland dois, ficarei completamente feliz com isso. Se a torcida disser não, essa é a luta que eles querem, vamos lá. Sinceramente, acho que a segunda luta será bem mais fácil que a primeira.”