DROGA! Eles eram bons: relembrando Georges St-Pierre, o maior de todos os tempos

DROGA! Eles eram bons celebra a carreira dos nossos lutadores favoritos da história do MMA. No 15º aniversário de seu confronto épico com BJ Penn (e no 20º aniversário de sua estreia no UFC), Jed Meshew se junta a Alexander K. Lee e Nick Baldwin para mergulhar fundo em Georges St-Pierre, o dono do maior carreira única na história do MMA.

“O Príncipe Que Foi Prometido” quase desde o momento em que pisou no octógono pela primeira vez, o início da carreira de St-Pierre foi mais difícil do que muitos lembram. Ele falhou em sua primeira tentativa de conquistar o título dos meio-médios. Depois, quando finalmente conseguiu vencer Matt Hughes, perdeu o cinturão em sua primeira defesa de título para Matt Serra, naquela que continua sendo a maior reviravolta da história do MMA.

Reveses como esse poderiam ter quebrado um lutador menor, mas, em vez disso, levaram St-Pierre a alturas ainda maiores. Ele reivindicaria o título e depois montaria uma das corridas mais dominantes da história do MMA, reescrevendo o livro dos recordes e redefinindo o que significa ser um lutador profissional de jaula.

Quais foram os nossos momentos favoritos, onde St-Pierre ficou aquém e quem exatamente é Roberta Bondar? Ouça enquanto relembramos a carreira espetacular de um dos maiores nomes do MMA de todos os tempos.

