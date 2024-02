Dustin Poirier: A luta de Nate Diaz ‘vai escapar, e não sei quantas lutas ainda me restam’

Dustin Poirier está cada vez mais determinado com a ideia de que seu confronto em 2018 com Nate Diaz será o mais próximo que ele chegará de dar a mão ao slap artist de Stockton.

Diaz não estava na lista de oponentes apresentados a Poirier durante as negociações do UFC que terminaram com ele com cartão amarelo – e sem cartão, e depois remarcado – contra Benoit Saint Denis no UFC 299. Toda vez que Poirier tentou persuadir Diaz a uma luta, ele foi decepcionar.

“Falamos um pouco sobre Nate, mas não acho que o vão trazer de volta. Não tenho certeza… não quero entrar em todas essas coisas.”

“O Nate vai escapar e não sei quantas lutas ainda me restam – acho que seis no UFC”, disse Poirier na segunda-feira. A hora do MMA. “Ele está mudando para o boxe e outras coisas. Só não vejo como nossos caminhos se cruzarão. Mas eu só queria lutar com esse cara porque cresci assistindo ele.”

Quando os dois se enfrentaram originalmente no UFC 230, ainda estava muito longe do auge da carreira de Poirier. Ele ainda não havia conquistado o título interino dos leves do UFC, lutado pelo título indiscutível ou conquistado duas vitórias sobre Conor McGregor.

O currículo de Poirier parece bastante impressionante sem a adição de Diaz, mas ele ainda está incomodado com o rumo dos acontecimentos que levaram ao cancelamento da luta – e os equívocos que ele disse ainda persistem sobre quem foi o culpado.

“Eu gostaria que isso acontecesse”, disse Porier. “Mas eu realmente gostaria que o UFC ou o Nate fossem honestos e dissessem a verdade sobre o porquê daquela luta ter fracassado, porque todo mundo ainda pensa que eu desisti e tudo mais.”

Poirier, de fato, desistiu do evento UFC 230. Mas, criticamente, ele disse que sua decisão veio depois que Diaz foi excluído do confronto.

Quando a notícia foi divulgada inicialmente, foi noticiado que ele havia desistido do evento e que Diaz enfrentaria outro adversário. Isso fez Poirier se sentir como se tivesse sido jogado debaixo de um ônibus.

“Ele estava jogando vários jogos no UFC”, disse Poirier sobre Diaz. “Eles começaram me oferecendo adversários substitutos, dizendo que estava fora do card. Eu estava com um problema no quadril. Avisei o UFC.

“Todo mundo sabia que eu lutaria se fosse ele. Se eles usarem um lutador substituto, estou fora. Vou lutar se for ele, vou aguentar esse camp, estou bem, mas preciso cuidar disso. E quando eles começaram a oferecer oponentes substitutos, eu pensei, ‘Não vou lutar contra esses caras substitutos’”.

O que realmente estava acontecendo era que Diaz estava “jogando duro” com o UFC, disse Poirier.

Claro, é possível que Poirier também tenha aprendido uma lição sobre como negociar com o seu promotor. Mais de meia década depois, quando o UFC anunciou sua luta contra Saint Denis supostamente sem contrato assinado, ele desligou publicamente a luta. Isso trouxe a promoção de volta à mesa e seu impasse contratual foi rapidamente resolvido.

Enquanto isso, o próximo passo de Diaz permanece em dúvida. Depois de ser dispensado do UFC, ele encaixotou Jake Paul em agosto passado, perdendo por decisão unânime.

Relatos de uma possível luta de boxe com o ex-oponente do octógono Jorge Masvidal circularam recentemente em torno de Diaz, assim como seu interesse em lutar no principal evento do UFC 300. O CEO do UFC, Dana White, disse O Lutador Final 5 o vencedor sempre terá uma vaga no octógono.

Mas será contra Poirier? Em novembro passado, quando um torcedor propôs que o tão esperado confronto acontecesse no evento do dia 13 de abril, Poirier fez o que sempre faz nessas situações: cutucou o urso.

“Nathaniel?” ele tuitou para Diaz.

Nada aconteceu, como é padrão nesses tweets da estrela de Stockton. Neste ponto, Poirier está cada vez mais em paz com isso.