Dustin Poirier explica por que sua luta contra Benoit Saint Denis foi cancelada no UFC 299

Afinal, Dustin Poirier não enfrentará Benoit Saint Denis no UFC 299.

Na quinta-feira, o ex-campeão interino dos leves deixou uma mensagem no Twitter dizendo “minha luta acabou, mas ainda funciona”. Várias fontes próximas a Poirier e Saint Denis que falaram com o MMA Fighting sob condição de anonimato não tinham ideia de que a luta estava aparentemente cancelada.

Poirier então ofereceu detalhes adicionais em uma mensagem enviada para Ariel Helwani, do MMA Fighting sobre sua luta não acontecer mais.

“Não houve acordo contratual antes do anúncio da luta e não conseguimos chegar a um acordo”, disse Poirier.

Muitas vezes é prática padrão do UFC anunciar uma luta antes que os acordos de luta sejam emitidos e assinados. Na quarta-feira, o card do UFC Atlantic City de março perdeu a luta principal quando Sean Brady revelou que ainda estava lidando com uma lesão persistente que o impedia de lutar contra Vicente Luque.

O único problema foi que Brady nunca assinou para a luta em primeiro lugar, embora ainda tenha sido anunciado pela promoção.

O mesmo problema atormentou Poirier no passado, depois que uma luta contra Tony Ferguson foi anunciada no UFC 254, apenas para Poirier desistir depois que os termos de um novo contrato não puderam ser alcançados.

Na época, o CEO do UFC, Dana White, afirmou que Poirier não queria lutar e por isso a organização estava deixando o confronto.

“Escute, há muitas maneiras diferentes de recusar uma briga”, disse White em setembro de 2020. “Negociar para sair de uma é uma das maneiras de fazer isso. Então, por alguma razão, ele não quis aceitar essa luta. Só ele sabe disso.”

Em 2021, Poirier concordou com os termos de um novo contrato de oito lutas para permanecer no UFC, que precedeu suas lutas consecutivas com Conor McGregor. Com base nos termos desse contrato de oito lutas, Poirier já competiu cinco vezes nesse acordo, que inclui uma luta pelo título contra Charles Oliveira e também confrontos com Justin Gaethje e Michael Chandler.

A menos que Poirier tenha assinado outra prorrogação desde então, ele ainda teria três lutas restantes em seu antigo contrato, mas renegociar os termos de certas lutas costuma ser uma prática padrão para os atletas do UFC. Poirier desceu no ranking para enfrentar o Saint Denis, que ultimamente vem impressionando com cinco vitórias seguidas, todas por nocaute ou finalização, mas ainda não está nem perto do topo do peso leve.

Parece que todas as negociações que aconteceram para a luta nunca foram concluídas e agora Poirier não tem planos de enfrentar o Saint Denis em março, no UFC 299.