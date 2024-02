Dustin Poirier fala de ‘falta de comunicação’ na luta com Benoit Saint Denis e revela a data original do confronto

O astro dos leves do UFC, Dustin Poirier, se sente “ótimo” sobre sua posição com a promoção, uma semana depois que seu cartão amarelo no UFC 299 com Benoit Saint Denis foi colocado em dúvida.

Poirier não falou sobre os detalhes do que aconteceu nos bastidores para comprometer a luta, que é a manchete do pay-per-view de 9 de março em Miami. O mais importante para ele era que tudo desse certo.

“Não quero me aprofundar muito nisso”, disse ele na segunda-feira. A hora do MMA. “Houve alguma falha de comunicação – nem todo mundo estava na mesma página, e eu não consegui falar com ninguém, e as coisas ficaram um pouco confusas para mim, e eu estava esperando para ouvir alguma coisa. Mas é o que é, a luta continua.”

Poirier afirmou inicialmente que a luta estava encerrada na última quinta-feira, acrescentando posteriormente que “não havia acordo contratual antes do anúncio da luta e não conseguimos chegar a um acordo”. Seu companheiro de equipe, Johnny Eblen, acusou a promoção de “optar” por não fazer a luta acontecer porque estava sendo “mesquinho, de certa forma”. Mais tarde, Poirier confirmou que a luta estava de volta após um “mal-entendido” com a promoção – e uma conversa com seu empresário.

Embora os detalhes de seu acordo permaneçam desconhecidos, Poirier revelou uma exigência que sempre teve para a luta: que durasse cinco rounds.

“Eu me sinto o melhor lutador, a menos que algo maluco aconteça cedo, o melhor lutador vence em cinco rounds”, disse ele. “Mesmo que ele não se canse, ou mesmo que não sejam águas profundas para ele, ele é o deus da guerra. É isso que ele quer. Sinto que o ritmo, o timing, a minha experiência, vou aprendendo essas coisas quanto mais a luta dura, e vou encontrando aberturas.”

Até Saint Denis vencer o companheiro de equipe de Poirier, Thiago Moises, o lutador francês não estava no radar de Poirier para uma possível luta. Mesmo quando Saint Denis nocauteou Matt Frevola no UFC 295 e chamou Poirier, a reação imediata do ex-campeão interino foi “esse cara tem trabalho a fazer”.

Porém, na hora de conversar com o UFC sobre futuros combates, Poirier disse que os grandes nomes que procurava não foram oferecidos. Nomes como Conor McGregor – seu oponente por três vezes – e Nate Diaz, há muito cobiçado contraponto, não fizeram parte da conversa. Em vez disso, a opção foi Saint Denis para o UFC 300.

“Eu estava conversando com [UFC Executive] Caçador [Campbell]e nós pensamos, talvez a abertura do [UFC 300] pay-per-view, talvez a segunda luta do pay-per-view”, disse Poirier. “E então [UFC 299] começamos a conversar, e para ser o co-evento principal, [and] Eu penso, esse é um slot muito maior. É perto do meu campo de treinamento, é perto de casa. … Então, eu só queria fazer parte do 300, mas isso fazia mais sentido, eu acho.”

Poirier é um azarão nas apostas para a luta, o que não é uma grande surpresa, já que ele vem de uma derrota por nocaute para Justin Gaethje em sua luta anterior. Ele não se ofende com a distinção e disse que é mais do mesmo.

“Tenho 35 anos, ele tem 28. Ele finalizou cinco caras seguidos”, disse Poirier sobre Saint Denis. “Ele está finalizando todas as vitórias da carreira. Talvez seja por isso, não sei. Durante toda a minha vida fui um azarão. Foi aqui que tive o melhor desempenho.”

Se Saint Denis é o futuro e Poirier é o passado, Poirier disse que todos saberão no dia 9 de março.

“Alguém me deu minha chance de entrar [to the top 15],” ele disse. “Então eu respeito o jogo e é isso que estou fazendo. Vamos ver se eu ainda [got it]. Você conhece o meme do cachorro se olhando no espelho e ele fica tipo, verificando se ainda tenho aquele cachorro dentro de mim?

“Cinco rodadas em 9 de março.”