Dustin Poirier pede desculpas por ‘mal-entendido’ e declara luta com Benoit Saint Denis de volta no UFC 299

Afinal, Dustin Poirier enfrentará Benoit Saint Denis no UFC 299.

Poucas horas depois de anunciar que o confronto de março não aconteceria mais, o ex-campeão interino dos leves corrigiu repentinamente o rumo. Poirier inicialmente explicou que “não conseguimos chegar a um acordo” com o UFC sobre o contrato, mas depois deixou outra mensagem confirmando que a luta com Saint Denis agora é oficial – e toda a provação não passou de um mal-entendido.

“Desculpe, pessoal, eu me apressei”, escreveu Poirier. “Não consegui falar com meu empresário por alguns dias. Acabei de falar com ele e Hunter [Campbell]. Mal-entendido da minha parte. A luta começou! Vejo vocês no dia 9 de março em Miami!”

Desculpe pessoal, eu me precipitei, não consegui falar com meu empresário por alguns dias. Acabei de falar com ele e Hunter. Mal-entendido da minha parte. A luta começou! Até dia 9 de março Miami!!! pic.twitter.com/oPriv0dMQq – O Diamante (@DustinPoirier) 1º de fevereiro de 2024

Mais pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting nesta quinta-feira, e Poirier agora deve enfrentar Saint Denis na co-luta principal do UFC 299.

Foi uma jornada selvagem em muito pouco tempo depois que Poirier inicialmente disse que sua luta estava encerrada. O UFC costuma fazer anúncios de lutas sem que acordos de luta sejam emitidos ou assinados, mas este foi um caso em que uma aparente desconexão voltou para afetá-los. A mesma situação se desenrolou na quarta-feira, quando o UFC Atlantic City perdeu sua luta principal depois que Sean Brady revelou que nunca assinou oficialmente para lutar contra Vicente Luque devido a uma lesão persistente que o impedirá de lutar em março.

A declaração inicial de Poirier de que não aceitou a promoção para a luta indica que ele nunca assinou contrato para enfrentar Saint Denis no UFC 299. Seja um mal-entendido ou uma solução rápida nos termos que buscava, o negócio foi feito em tempo recorde.

Agora, Poirier enfrentará o Saint Denis na luta co-principal do UFC 299, que acontece no dia 9 de março, em Miami. O evento é encabeçado por uma revanche pelo título peso galo entre Sean O’Malley e Chito Vera.