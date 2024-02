Dwayne Johnson responde à alegação de que foi vaiado por não ajudar as vítimas do incêndio florestal

O negócio é o seguinte… Nick Sortor – uma personalidade da internet que apareceu em redes como Fox News e Newsmax – postou um vídeo no Twitter mostrando pessoas em um evento da WWE chovendo vaias em The Rock.

Eu normalmente evito responder a lixo tóxico e falso como esse porque odeio besteira dignificante com uma resposta, mas quando você usa os trágicos eventos do Havaí para chamar a atenção para si mesmo, não vou ficar quieto.

Ele prosseguiu afirmando que o Fundo Popular de Maui – iniciado por ele e Oprah Winfrey em agosto com uma doação de US$ 10 milhões – entregou mais de US$ 50 milhões a milhares de sobreviventes que foram afetados pelos incêndios.

FWIW… uma nota da comunidade foi adicionada ao tweet de Sortor explicando o contexto do vídeo de vaias – e a multidão pode estar gritando “Maui”, mas esse também é o nome do personagem de The Rock do popular filme da Disney “Moana”, então poderia ter sido gritado em um contexto totalmente diferente.