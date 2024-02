Dwayne ‘The Rock’ Johnson mira em ‘Cody Crybabies’ antes do confronto da WrestleMania

O ícone da WWE, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, desencadeou uma resposta inflamada aos críticos, carinhosamente apelidada ‘Cody Bebês Chorões’antes da conferência de imprensa da WrestleMania XL.

A rocha abordou a polêmica durante uma aparição no “O Show de Pat McAfee” em Las Vegasoferecendo insights sobre a reação dos fãs após sua aparição surpresa no “WWE Esmagar.”

The Rock para os odiadores: sente-se

Em uma discussão franca com McAfeeThe Rock reconheceu o alvoroço em torno de seu próximo confronto contra o Campeão Universal Reinados Romanossubstituindo o favorito dos fãs Cody Rodes.

Refletindo sobre o frenesi da mídia social, A rocha revelado, “Esperávamos isso porque está bem ali.”

Johnson continuou dizendo: “Todos nós tentamos manter o controle. Em última análise, o que os fãs querem e o que estão dizendo. Às vezes, muitas vezes, como vocês sabem, nos esportes e no entretenimento e em qualquer lugar, independentemente da vertical de negócios em que vocês estão. entra, há uma onda de barulho que acontece logo no portão, que você quer apenas parar por um segundo. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada, vamos esperar e ver como tudo acontece, e ver o que acontece a partir daí. foi apenas uma questão de esperar. Não fiquei surpreso com isso, eu esperava.”

As rochas comentários tomaram um rumo contundente à medida que ele se aprofundava em seu relacionamento de longa data com Rodes e sua família, enfatizando sua admiração pela estrela do wrestling.

No entanto, ele não mediu palavras ao se dirigir aos detratores vocais, rotulando-os ‘Cody Bebês Chorões’.

Zombando de sua fixação em Rodes enredo, A rocha exortou-os a ‘sente-se, conheça o seu papel, cale a boca e aproveite o passeio que The Rock vai levar para vocês’, Johnson contínuo.

“Então hashtag isso, hashtag ‘cale a boca’. Hashtag ‘Cody Crybabies’. Essa é a parte divertida do que fazemos. Isso é wrestling profissional, isso é WWE, e mal posso esperar por esta tarde.”

Apesar das reações polarizadoras, A rocha permanece imperturbável, pronto para entreter o público no maior palco de todos.

WrestleMania XL acontecerá em 6 de abril e 7 em Filadélfia.