‘Dynasty’: Mahomes & Chiefs D edge 49ers no Super Bowl, conquistam uma vitória corajosa no OT

Tele Chefes de Kansas City vencer Super Bowls consecutivos no que foi um SB LVIII corajoso e defensivo. A nova franquia quatro vezes vencedora da NFL superou São Francisco 49ers na prorrogação (25-22), apesar de ter perdido a maior parte do jogo.

A energia nervosa de Taylor Swift no Super Bowl revelou sua dedicação a Travis Kelce

Uma captura vencedora do jogo por Mecole Hardman de Patrick Mahomes selou o acordo para a narrativa pela qual ‘Chiefs Kingdom’ e Swifties estavam orando.

Dinastia? Os Chiefs certamente pensam assim. Pouco depois da vitória, o tight end do KC, Travis Kelce, foi questionado se uma turfa tripla estava a caminho: “Não poderíamos chegar lá sem repetir, e agora conseguimos! Vamos, Chiefs, baby!”.

RELACIONADO:

O que foi uma masterclass defensiva de ambas as equipes deu lugar a uma emocionante prorrogação.

Enquanto isso, foi tudo desgosto para o São Francisco 49ers, que fez tudo o que precisava para vencer. Com apenas um erro: dar a Patrick Mahomes a chance de fazer o que ele faz de melhor, com uma prorrogação tardia. Os homens de Kyle Shanahan tentarão reconstruir e voltar mais fortes no próximo ano, mas a perda certamente irá assombrá-los no futuro próximo.

Foi um jogo com poucos gols, mas ainda assim emocionante. Embora Patrick Mahomes e Brock Purdy controlassem a narrativa pré-jogo, foram na verdade as defesas dos Chiefs e dos 49ers que apareceram no Super Bowl LVIII.

Travis Kelce segura o Troféu Lombardi enquanto os Chiefs comemoram sua vitória no Super Bowl LVIII.

Chiefs e 49ers: primeiros a usar as novas regras de prorrogação do Super Bowl

Os Chiefs e 49ers se tornaram os primeiros times do Super Bowl a usar novas regras de prorrogação. A primeira tentativa de OT de São Francisco terminou com um field goal curto de Jake Moody (para uma vantagem de 22-19), mas um touchdown não teria selado o acordo para os Niners. No grande jogo deste ano, pela primeira vez, ambas as equipes tiveram uma chance de sucesso nas end zones.

A investida seguinte deixou os Niners em uma posição muito vulnerável, especialmente contra um ataque dos Chiefs liderado por Mahomes. No final das contas, um especial de ‘Chiefs’ elaborado por Andy Reid fez com que a estrela QB encontrasse Mecole Hardman para o placar da vitória.

Em um Allegiant Stadium cheio de mais torcedores do Niners do que do Chiefs, foi principalmente um desgosto nas arquibancadas.