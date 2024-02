É assim que se parece a prisão siberiana em Kharp, onde Navalny morreu: é conhecida como ‘lobo polar’

Rússia é um dos países cujas prisões gozam da “honra” de serem as mais duras do mundo. Especificamente, aqueles localizados na fria Sibéria. Agora, o líder da oposição Alexei Navalnyque estava preso desde 2021, morreu esta manhã no Colônia Penal IK-3, um complexo conhecido como ‘lobo polar’ em Kharpe que se destaca por ter as mais complicadas condições de sobrevivência.

Como muitas outras prisões na Rússia, a IK-3 foi construída durante a década de 1960 para o sistema conhecido como gulag, que combinava campos de trabalhos forçados para opositores políticos do regime soviético e prisioneiros normais que foram submetidos a punições terríveis.

Imagens perturbadoras de tiroteio em escola na Rússia

Hoje, a prisão abriga presos perigosos e condenados por crimes graves. Está localizada a mais de 3.000 quilômetros de Moscou e é cercada por isolamento, neve e um frio que pode chegar a 30 graus Celsius negativos. Na verdade, não existe protocolo de envio ou entrega de cartas devido às dificuldades de acesso.

Por que Alexei Navalny está na prisão?

Em 2021, Navalny acabava de retornar da Alemanha, onde foi confirmado que sofreu uma tentativa de envenenamento em que rumores sugerem que o Kremlin estava envolvido no evento.

Assim que pisou em solo russo, Navalny foi preso e mantido em um presídio a 235 quilômetros da capital.

Em agosto de 2022, o líder da oposição foi condenado a 19 anos por alegadamente financiar atividades extremistas.

Até há poucos meses não havia mais notícias de Navalny, que esclareceu num vídeo recente que estava “bem” e até brincou com a sua aparência, com mais barba e visivelmente afetado pela mudança: “Infelizmente não há renas, mas há pastores alemães peludos e muito bonitos”.

Agora, seu falecimento acaba de ser confirmado. No entanto, a causa da morte ainda não é conhecida.