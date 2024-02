Eagles DT Jordan Mailata revela os planos futuros de Jason Kelce com a equipe

Filadélfia Eagles’ CentroJason Kelcetem sido alvo de muitas especulações sobre seu futuro no NFL. Apesar dos persistentes rumores de aposentadoria, a porta para sua carreira de jogador permanece aberta. No entanto, seu companheiro de equipe Jordan Mailata não está convencido, afirmando corajosamente que Kelceas travessuras pós-jogo e o entusiasmo pela vida sugerem o contrário.

Em uma entrevista recente à NBC Sports Philadelphia durante a semana do Super Bowl, Milhas expressou ceticismo sobre Kelcedo retorno, citando sua alegria de viver fora do futebol. “Não há chance”, afirmou Mailata, pintando um quadro vívido das animadas aventuras de Kelce pós-jogo. “Você está me dizendo que ele vai tirar camisa nos jogos, jogar nos cassinos, ele vai voltar? De jeito nenhum.”

Travis Kelce mantém o foco em Taylor Swift enquanto Jason enlouquece no Super Bowl depois da festa

MilhasOs comentários de oferecem uma visão sobre a camaradagem e o respeito compartilhado entre os colegas de equipe, ao mesmo tempo que destacam Kelceé a personalidade grandiosa dentro e fora do campo. No entanto, seus comentários sinceros podem não agradar a Kelce, que ainda não confirmou publicamente suas intenções.

Kelce está explorando suas opções fora de campo

Apesar da incerteza em torno de seu futuro como jogador, Kelce tem explorado ativamente oportunidades além do campo de futebol. Relatórios recentes indicam que ele se envolveu em discussões com grandes redes de radiodifusão, como ESPN, Fox e Amazon. O charme, a inteligência e a profunda compreensão de Kelce do jogo fazem dele uma escolha natural para o mundo das transmissões esportivas.

Se Kelce decide pendurar as chuteiras ou fazer a transição para uma nova carreira, seu impacto no Filadélfia Eagles e a NFL como um todo é inegável. Ao longo de seu ilustre mandato de seis anos, Kelce não apenas se destacou em campo, mas também se tornou uma figura querida na liga.

À medida que a entressafra se desenrola, os fãs aguardam ansiosamente Kelcesua decisão, sabendo que qualquer que seja o caminho que escolher, seu legado perdurará. Quer ele continue a ancorar o Águias‘linha ofensiva ou vai para as ondas de rádio como um luminar de radiodifusão, Jason Kelce o espírito indomável e a paixão pelo jogo continuarão a brilhar intensamente.