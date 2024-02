Eddie Hearn quer tornar Devin Haney x Ryan Garcia uma realidade: é a luta certa para DAZN

Eddie Hearn está interessado em ver uma luta entre o campeão WBC de 140 libras Devin Haney e Ryan Garcia tomar lugar.

O promotor do Matchroom Boxing observou que acredita que não há luta melhor no horizonte para Haney do que entrar no ringue contra ‘Rei Ry’ Garcia, além disso, a luta já teria a aprovação do DAZN.

Ex de Ryan Garca compartilha luta pela amamentação após separação do boxeador

Isso vem depois Hearn promoveu a luta de Haney contra Regis Prograisem que o nativo da Califórnia venceu e se tornou campeão dos 140 libras em sua estreia nos 140 libras, para a qual saltou depois de ser campeão indiscutível dos 135 libras.

“Essa é a luta para ele”, expressou o inglês ao BoxScene. “Não pretendo ser perturbador. Ryan tem me enviado mensagens e não estou negociando nem discuti nenhum negócio com ele.

“Ele simplesmente deixou claro que quer lutar contra Devin. E Devin é um cara para quem quero o melhor. Acho que essa é a luta certa para ele. É a luta certa para DAZN.”

De La Hoya, descontente com a abordagem de Hearn para Haney

Contudo, esta situação não agrada Oscar de la hoyaporque embora Haney é nominalmente um agente livre, ele tem laços de trabalho estreitos com a Matchroom Boxing.

O Golden Boy havia apontado que Hearn não tem nada a ver com Haney devido ao status de agente livre do lutador, porém, o promotor inglês disse que tem a oportunidade direito de igualar qualquer oferta que Haney receba para sua próxima luta.

“Ele diria isso”, disse Hearn sobre De A Hoya em entrevista ao Boxing Social. “Temos a opção de Devin fazer algo como o primeiro e o último. Conseguimos apresentar-lhe ofertas e ofertas de jogos, etc., etc.”

Há anos, Hearn e De La Hoya tiveram algumas brigas verbais, embora compartilhem a mesma plataforma de streaming por meio de uma parceria com a DAZN.