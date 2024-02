Edição especial do MMA Hour com Tyson Fury, Oleksandr Usyk e Turki Alalshikh

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo da edição especial de notícias de última hora do programa de sábado, que começa às 14h30 ET/11h30 PT/19h30 horário do Reino Unido.

As estrelas do boxe peso-pesado Tyson Fury e Oleksandr Usyk aparecerão no programa ao lado do conselheiro real da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, para discutir o adiamento de Fury vs. Usyk, próximos passos e muito mais.

