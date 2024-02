Elegibilidade de SSI para crianças: Quais são os requisitos para as crianças receberem rendimento da Segurança Social?

Renda Suplementar de Segurança (SSI) estende o apoio a crianças cegas ou deficientes, aderindo a critérios específicos estabelecidos pelo Administração da Segurança Social (SSA). A elegibilidade depende de a criança ter menos de 18 anos ou menos de 22 anos se frequentar a escola regularmente.

Beneficios desabilitados pode começar desde o nascimento, sem exigência de idade mínima, e continuar até a criança completar 18 anos, momento em que os padrões de deficiência para adultos são aplicados.

Como é determinado o SSI para uma criança?

Os critérios para definir uma criança deficiente ou cega incluem a presença de deficiências físicas ou mentais clinicamente determináveis, resultando em limitações funcionais significativas, que deverão persistir por pelo menos 12 meses. Além disso, os critérios de cegueira para adultos aplicam-se a crianças cegas sem requisitos de duração.

O SSA agiliza o desembolso de benefícios para requerentes em condições graves por meio de Subsídios de Compaixão (CAL), identificando rapidamente condições médicas qualificadas. Esta iniciativa visa agilizar as determinações de incapacidade para indivíduos com doenças críticas, tais como certos tipos de cancro e doenças raras que afectam crianças.

A renda dos pais afeta o SSI da criança?

Os processos de avaliação avaliam uma parte dos rendimentos e recursos dos pais como disponíveis para a criança menor de 18 anos, afectando a elegibilidade do SSI. No entanto, a consideração cessa quando o filho completa 18 anos, se casa ou não reside mais com os pais. Existem exceções para crianças que recebem redução Benefícios do SSI enquanto estiver em instalações médicas ou for elegível para Medicaid sob um plano estadual de assistência domiciliar.

As ausências temporárias não anulam as regras de consideração, garantindo a continuidade na avaliação do impacto dos recursos parentais na elegibilidade de uma criança ao SSI.

Embora a renda e os recursos dos pais possam influenciar o valor do benefício infantil, certas isenções se aplicam, como quando um pai recebe pagamentos de Manutenção de Renda Pública, como Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF).

“Consideramos que parte de sua renda e recursos estão disponíveis para seu filho”, diz o site oficial do Seguro Social. “Eles podem afetar se o seu filho pode obter Benefícios de renda de segurança suplementar (SSI) e quanto. O processo de determinar quanto de sua renda e recursos contaremos é chamado de “avaliação”.