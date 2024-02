Elegibilidade do Medicaid Texas: Quem é atualmente elegível para o Medicaid no Texas?

Medicaid em Texas serve como uma rede vital de segurança de saúde, fornecendo cobertura para indivíduos de baixa renda, famílias, crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com deficiência, mas quais são os critérios de elegibilidade para os texanos?

Administrado pelo Comissão de Saúde e Serviços Humanos do Texas (HHSC)o programa oferece uma gama de serviços essenciais, incluindo consultas médicas, cuidados hospitalares, medicamentos prescritos e cuidados preventivos.

A elegibilidade baseia-se principalmente no rendimento e na dimensão do agregado familiar, com critérios específicos que variam entre os diferentes grupos. Expansão de Medicaid sob o Affordable Care Act (ACA) tem sido uma questão controversa no Texas, com o estado optando por não expandir a cobertura para adultos sem filhos sob as diretrizes da ACA.

Consequentemente, continua a existir uma lacuna de cobertura para muitos texanos não segurados que estão abaixo do limiar da pobreza, mas não se qualificam ao abrigo dos critérios existentes do Medicaid. Apesar dos desafios contínuos, o Medicaid continua a ser uma tábua de salvação crucial para milhões de texanos, garantindo o acesso aos serviços de saúde necessários.

Quem é elegível?

A elegibilidade para o Texas Medicaid baseia-se principalmente na renda, tamanho da família, idade, status de deficiência e outros fatores de qualificação, mas, em geral, indivíduos e famílias de baixa renda, mulheres grávidas, crianças, idosos (65+) e indivíduos com deficiência ( familiares de pessoas com deficiência) podem se qualificar para a cobertura do Medicaid em Texas.

Se uma pessoa estiver reivindicando em nome de uma criança, a pessoa deverá ser responsável por essa criança e deverá ter menos de 18 anos.

O requerente deve ser residente do Texas, um Nacional dos EUAcidadão, residente permanente ou estrangeiro legal que necessite de assistência médica.

Qual é a renda máxima para se qualificar para o Medicaid no Texas?

A renda máxima para se qualificar Medicaid no Texas normalmente depende de vários fatores, incluindo tamanho da família, idade, situação de deficiência e se a requerente está grávida.

Estes limites de rendimento sofrem frequentemente ajustamentos anuais com base nas directrizes federais sobre pobreza e outros factores.

Os níveis máximos de rendimento por ano para os agregados familiares variam com base na dimensão, com o limiar a aumentar com cada membro adicional. Para uma família de uma pessoa, o nível máximo de renda é de US$ 28.869 anualmente, enquanto para uma família de duas pessoas, aumenta para US$ 39.046.

O nível máximo de renda para uma família de três pessoas é de US$ 49.223 por ano, enquanto para uma família de quatro pessoas aumenta para US$ 59.400 anualmente. Para famílias de cinco pessoas, o nível de rendimento máximo é de 69.578 dólares, aumentando para 79.755 dólares para famílias de seis pessoas. Uma família composta por sete membros tem um nível de renda máximo de US$ 89.932, e para famílias de oito, o limite chega a US$ 100.109 por ano.

Além disso, para cada pessoa adicional, são adicionados US$ 10.177 ao nível de renda máximo. É essencial consultar a agência gestora relevante para garantir o cumprimento das diretrizes mais precisas relativas à elegibilidade de renda.

Para obter informações mais precisas e atualizadas sobre a elegibilidade de renda para Medicaid no Texas em 2023, os indivíduos devem consultar o site da Comissão de Saúde e Serviços Humanos do Texas (HHSC) ou entrar em contato diretamente com o escritório local da HHSC.