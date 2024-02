Eli Manning chama ‘GOAT’ Tom Brady em uma hilariante batalha de rap freestyle contra Supa Hot Fire

Taqui estão pessoas que nasceram para ser rappers e artistas, como Supa Fogo Quente. E então há pessoas como Eli Manning. O antigo Gigantes de Nova York o quarterback pode não ser o rapper mais natural, mas ele conseguiu entregar uma barra viral durante sua batalha de rap nos jogos NFL Pro Bowlflamejante Tom Brady no processo.

O que Eli Manning disse sobre Tom Brady?

Depois de apresentar algumas falas desanimadoras contra Supa, Manning mergulhou em suas conquistas mais notáveis ​​​​na carreira para tentar recuperar a batalha.

“Sou Eli Manning. Sou legal”, ele começou, antes de iniciar a piada.

“Tom Brady é o GOAT? Sike, eu venci ele duas vezes!”

A multidão de Pro Bowlers enlouqueceu no clássico estilo Supa Hot Fire enquanto Eli gritava: “Segure-me!”

Campeonato de Manning no Super Bowl com os Giants contra Brady e o New England Patriots em 2008 e 2012 continuam sendo as joias da coroa de sua bela carreira, e ele sabe disso. O status de Brady como o GOAT (O Maior de Todos os Tempos) é cimentado entre a maioria das pessoas devido ao seu sete títulos do Super Bowl. Sem Manning, poderia ter sido um nove intocável.

