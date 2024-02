Eli Manning e Tom Brady foram flagrados conversando após a trollagem de rap de Manning

Eli Manning e Tom Brady pôr fim à sua rivalidade no rap durante o Super Bowl festividades. Tripulação ganhou as manchetes com um trolling de rap viral Brady durante o Pro Bowl, onde ele conquistou a vitória sobre o lendário quarterback. O rap fez parte de um Pro Bowl com o comediante Supa Hot Fire, conhecido por parodiar batalhas de rap.

Apesar de Tripulaçãocom golpes brincalhões, as duas lendas da NFL foram vistas conversando alegremente em Michael Rubin e Casey Wassermanalmoço VIP anual do Super Bowl.

Rap diss de Manning

TripulaçãoO rap de incluía versos como: “Estou Eli ManningEu estou bem / Tom Brady é o GOAT/Psych! Eu venci ele duas vezes”, referindo-se Tripulaçãoduas vitórias no Super Bowl Bradyde Patriotas da Nova Inglaterra.

Brady já havia lançado uma sombra alegre sobre Manning, brincando sobre cenários planejados da NFL que o fizeram perder para “Peytono irmão mais novo Eli duas vezes no Super Bowl.”

A camaradagem entre os dois ficou evidente no evento do Super Bowl, onde conversaram amigavelmente.

Lista de convidados do almoço VIP do Super Bowl

O almoço VIP, realizado em Las Vegas, também contou com 49ers CEO Jed York e Chefes proprietário Clark Hunt presentes, apesar de suas equipes se prepararem para um confronto direto pelo título da NFL.

O evento contou com uma lista de convidados impressionante, incluindo proprietários da NFL, celebridades como Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart, Travis Scotte executivos como o apresentador matinal da CBS Rei Gayle e comissário da NFL Roger Goodell.