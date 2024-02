Elon Musk pagará pelo processo de Gina Carano contra a Disney por demiti-la de ‘The Mandalorian’

Fex-lutadora do UFC que virou atriz Gina Carano tinha algumas opiniões políticas fortemente de direita enquanto jogava Cara Dunne no Disney Plus ‘O Mandaloriano‘ mostrar. dado o quão extremas eram algumas de suas ideias e propostas, ela foi demitida do emprego e jurou vingança. Digitar Elon Musk, o guerreiro da justiça pela liberdade de expressão que comprou o Twitter e também prometeu ajudar qualquer pessoa que fosse demitida injustamente por expressar suas opiniões em sua plataforma. Em meio à sua luta pública contra a Disney e especificamente contra o CEO Bob Iger, Musk não hesitou em pagar os honorários advocatícios de Carano para processar o Empresa Disney e Lucas Films. Tanto a atriz quanto Musk anunciaram sua decisão sobre X.

Gina Carano pode vencer este processo contra a Disney?

A intenção de Gina Carano é retomar o papel de Cara Dunne em ‘O Mandaloriano’‘, mas há muitas questões que a impediriam de ganhar este processo. Para começar, ela foi questionada educadamente não apenas pela empresa, mas até pelo diretor Jon Favreau ele mesmo para retirar seus comentários politicamente carregados nas redes sociais. Ela recusou. Depois disso, a empresa não teve escolha senão demiti-la. Dado o contrato rígido que obrigam todos os seus trabalhadores a assinar, é extremamente difícil, senão impossível, para Gina Carano ganhar este processo. Porém, vencer pode não ser a intenção, pois há um terceiro muito envolvido neste circo.

Logo após ser demitida pela Disney, Carano tornou pública sua aliança com o site de notícias de direita The Daily Wire. Ela afirmou que começaria a criar conteúdo para eles na forma de um programa de streaming e até participaria de mais programação. Quem conhece o Daily Wire também sabe que ninguém menos que Ben Shapiro está envolvido na empresa. Ele tem sido bastante veemente contra a Disney há anos e aproveitaria a oportunidade para combatê-los de qualquer maneira que pudesse. Mesmo que Gina Carano não ganhe a ação, já deve haver uma campanha montada para apoiar a atriz, independente do resultado da ação.