Elton John vende itens em leilão e arrecada US$ 8 milhões

Elton Johnestá trocando aquela estrada de tijolos amarelos por outra feita de ouro 24 quilates… porque uma coleção que ele curou para a Christie’s foi vendida em leilão – e eles renderam um pacote.

O lendário cantor e compositor fez parceria com a popular empresa de leilões para vender uma tonelada de itens icônicos, e Elton se saiu como um bandido na primeira noite do leilão – com todos os 49 lotes sendo vendidos por um total de cerca de US$ 8 milhões.

Entre os itens vendidos… botas de plataforma de couro prateado de Elton por volta de 1971 por US$ 94.500, óculos de sol graduados por US$ 22.680 e até mesmo seu amado Bentley Continental 1990, que rendeu US$ 441.000.

Uma série de relógios de pulso de luxo vendidos por preços na casa dos seis dígitos… e Elton até se desfez de “Flower Thrower Triptych” – uma pintura do enigmático artista Banksy – no valor de pouco mais de US$ 1,9 milhão. A casa de leilões diz que Elton recebeu a peça de Banksy “diretamente do artista”… o que presumivelmente significa que EJ conheceu pessoalmente o esquivo homem (ou mulher).

Aliás, quarta-feira foi apenas o primeira noite da coleção de Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road sale… mais itens serão vendidos pessoalmente na quinta e sexta-feira.

Além disso… compradores com muitos bolsos que preferem comprar no conforto de sua casa terão cerca de uma semana para adquirir mais itens colecionáveis ​​​​exclusivos.



