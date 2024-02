Em qual time da NFL Carl Weathers jogou sob o comando de um treinador lendário?

Ta morte do ator Carl Weathers, que ficou famoso por seu personagem Apolo Credo no Rochoso saga, e recentemente por sua participação no Guerra das Estrelas Series O Mandalorianoabalou o mundo de Hollywood, mas também o mundo dos esportes, porque há um fato que pouca gente conhece sobre Weathers: sua passagem pela NFL.

Weathers jogou como linebacker do Raiders de Oakland nas temporadas de 1970 e 1971, depois de não ter sido redigido Universidade Estadual de San Diego. Após sua passagem pela NFL, ele tentou a sorte no Liga Canadense de Futebol e, após se aposentar do futebol profissional, seguiu a carreira de ator.

A cena celestial mais icônica de Carl WeathersYouTube

No ensino médio Weathers jogou na defensiva começando sua carreira em 1966 no Faculdade da cidade de Long Beach. A partir daí, após uma lesão que o impediu de jogar, ele se transferiu para Estado de San Diegoonde jogou pelos astecas em 1968 e 1969, ajudando seu time a vencer o Taça Pasadena 1969. Naquela escola, ele jogou sob o comando da lenda do treinador principal da NFL. Don Coryell.

Na San Diego State, obteve o título de mestre em artes teatrais, que anos mais tarde o levaria à carreira de ator pela qual se tornou mundialmente famoso.

Ele jogou para o lendário John Madden

Depois de não ter sido redigido, Weathers juntou-se ao Raiders de Oakland como agente livre em 1970, fazendo a transição para a função de linebacker. Em seus sete jogos naquela temporada, ele desempenhou um papel fundamental na vitória dos Raiders Divisão Oeste da AFC título e chegando ao primeiro Jogo do Campeonato AFCtudo sob o comando do lendário John Madden.

Antes da temporada de 1971, Weathers mudou para se tornar um forte safety, mas seu tempo de jogo diminuiu, participando de apenas um jogo antes de ser dispensado pelos Raiders em setembro de 1971.

Pouco depois, no mesmo mês, Weathers assinou um acordo com o Leões BC no Liga Canadense de Futebol (CFL). Permaneceu no Lions até 1973, contribuindo para um total de 18 jogos. Durante o período de entressafra, Weathers frequentou a San Francisco State University, obtendo o diploma de bacharel em teatro em 1974.

Em 1974, Weathers se aposentou do futebol para embarcar na carreira de ator. Ao longo de sua gestão na NFL, que durou duas temporadas, ele apareceu em oito jogos sem registrar nenhuma estatística. Seu recorde como jogador com os Raiders foi de 3-3-2, enquanto nos Playoffs ele foi de 1-1.

Em sua carreira na CFL, ele obteve uma única recuperação de fumble. Nos anos seguintes, Weathers assumiu o papel de narrador na recapitulação da temporada de 1999, 2000 e 2001 da NFL Films. Seu envolvimento se estendeu ao Draft da NFL de 2017, onde fez aparições na cobertura pré-draft da NFL Network.