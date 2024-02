Tele Embaixada do Japão em Washington DC acessou o X (Twitter) na sexta-feira para confirmar que Taylor Swift não terão problemas para viajar de seu país para Las Vegas a tempo de Super Bowl LVIII Entre o Chefes de Kansas City e São Francisco 49ers.

Swift, 34 anos, fará quatro shows em Tóquio, de 7 a 10 de fevereiro, e o Super Bowl pousa no dia 11, dando-lhe cerca de 24 horas para viajar do Japão a Las Vegas, um vôo de 12 horas.

“Apesar do voo de 12 horas e da diferença horária de 17 horas, a Embaixada pode com segurança Fale agora dizer que se ela partir de Tóquio na noite seguinte ao show, ela deverá chegar confortavelmente a Las Vegas antes do início do Super Bowl”, escreveu a embaixada em um comunicado por meio de suas contas oficiais nas redes sociais. “Sabemos que muitas pessoas no Japão estão animado para experimentar a Eras Tour de Taylor Swift, então gostaríamos de confirmar que qualquer pessoa interessada pode estar Destemido em saber que esse talentoso artista pode impressionar o público japonês e ainda chegar a Las Vegas para apoiar os Chiefs quando eles entrarem em campo para o Super Bowl vestindo Vermelho.”

A embaixada até usou alguns nomes de álbuns de Swift em sua declaração, como “Speak Now”, “Fearless” e “Red”.

Taylor Swift apoiou Chiefs durante toda a temporada

Swift compareceu a quase todos os jogos que os Chiefs disputaram nesta temporada e não há como perder o Super Bowl.

O único problema será que Swift precisa se recuperar após seus shows como um atleta faria depois de um jogo.

Além disso, ela terá que deixar os Estados Unidos logo após o grande jogo para seus shows na Austrália, então Swift pode perder o desfile se o Chiefs vencer.