Empresa de criação de pit bull afirma que proprietário espancado poderia ter evitado a morte

Big Gemini Kennels – um criador popular com muitos seguidores na comunidade canina de Los Angeles – disse ao TMZ … a vítima deste incidente horrível parece ter assumido mais do que poderia suportar ao tentar pastorear tantos cães junto. Essa é a opinião de BGK aqui, de qualquer maneira.

Deve-se notar… A Big Gemini não possui todas as informações que os investigadores possuem e está baseando suas descobertas em reportagens e outras informações disponíveis publicamente. Dito isso, a empresa tem certeza de que havia alguns cães demais aqui, com todos eles correndo pela propriedade quando o corpo foi encontrado.

Big Gemini continua nos dizendo que as pessoas têm perguntado sobre os riscos de pit bulls atacarem pessoas após esta nova história viral… mas eles enfatizam que as pessoas deveriam temer mais as pessoas do que os próprios cães – como eles observam, é tudo sobre como os cães são criados.