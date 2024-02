Empresário de Khabib traça caminho para o cinturão triplo: ele volta ao UFC?

Khabib Nurmagomedov aposentou-se do UFC com um recorde imaculado de 29 vitórias e nenhuma derrota, dominando no peso leve, vencedor da luta ‘de todos os tempos’ contra Conor McGregor e monarca indiscutível de sua geração.

Após o falecimento de seu pai, Abdulmanapele decidiu pendurar as luvas e se concentrar na promoção de lutadores de seu Daguestão natal, como o atual número 1 peso por peso Islã Makhachev. O seu regresso sempre foi descartado… embora agora haja sinais de que pode estar mudando.

Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC em 2024Twitter

Khabib poderia retornar?

Tem a ver com a iminente UFC 300 na T-Mobile Arena em Las Vegas. O evento especial continua sem atração principal e as únicas opções reais são o retorno do Israel Adesanyaseja desafiador Alex Pereira pela terceira vez ou contra Dricus Du Plessis no peso médio. McGregorque diz que vai voltar, também não vai.

E do nada veio O nome de Khabib. Na verdade, Daniel Cormierbicampeão e atual analista, deixou escapar que o russo rejeitou US$ 40 milhões por uma única luta!

Khabib, o acampamento.

E do nada apareceu o empresário de Khabib, o egípcio Ali Abdelaziz, que também cuida de muitos outros lutadores, como Makhachev, Justin Gaethje e Joel Alvarez.

Ali lançou uma bomba em X: “Se uma fantasia @TeamKhabib Volte. 1- Abril torne-se o campeão de 185 lb. 2- Julho torne-se campeão de 205 lb lb. 3- Dezembro torne-se campeão de 170 lb vs Alex Pereira ‘Israel, Adesanya’ Edward I realmente acredito neste pesadelo estatisticamente ruim para todos esses caras.”

É praticamente impossível. Na história do UFC existem apenas nove bicampeões: Randy Couture (peso pesado e meio-pesado), BJ Penn (Peso leve e meio-médio), Conor McGregor (peso pena e peso leve simultaneamente), Georges St-Pierre (peso meio-médio e peso médio), Daniel Cormier (peso pesado e meio-pesado, também simultaneamente), Amanda Nunes (peso galo e peso pena simultaneamente), Henrique Cejudo (peso mosca e peso galo simultaneamente), Jon Jones (peso pesado e meio-pesado) e Alex Pereira (peso médio e meio-pesado).

Triplo nunca foi feito no UFC

O triplo não é uma coisa comum. Por exemplo, os jovens Saladina Parnasse tentou na promoção polonesa KSW – que está crescendo na Europa – mas quando tentou subir para o meio-médio perdeu para Adrian Bartosinski por decisão unânime. Isso nunca foi feito no UFC.

Mas no momento é tudo fantasia… Khabib não voltou e nunca deixou transparecer que voltaria. Sonhos existem, no entanto.