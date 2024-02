Empréstimos estudantis e impostos: Posso reivindicar meus empréstimos estudantis pagos sobre meus impostos?

Tele empréstimo estudantil a dedução de juros é uma valiosa redução de impostos disponível para estudantes universitários e pais que contraíram empréstimos para financiar despesas educacionais. Esta dedução permite que os indivíduos subtraiam até US$ 2.500 em juros pagos sobre empréstimos estudantis de sua renda tributável.

No entanto, com os pagamentos de empréstimos federais a estudantes suspensos desde março de 2020, muitos podem se perguntar se são elegíveis para reivindicar esta dedução em seus impostos.

Se nenhum pagamento tiver sido feito em 2022, poderá não haver juros a deduzir. No entanto, se os pagamentos fossem feitos para juros de empréstimos federais capitalizados ou para empréstimos de propriedade não federal, como empréstimos privados, empréstimos estudantisos indivíduos ainda podem reivindicar a dedução.

Quem é elegível para dedução de juros de empréstimos estudantis?

Para ser elegível para a dedução de juros do empréstimo estudantil, é necessário renda bruta ajustada modificada (MAGI) deve ser inferior a US$ 70.000 (US$ 145.000 se o pedido for feito em conjunto). Aqueles com MAGIs entre US$ 70.000 e US$ 85.000 (US$ 175.000 se apresentarem em conjunto) podem deduzir menos do que o máximo de US$ 2.500.

É importante notar que esta dedução não é uma dedução discriminada, mas é feita acima da linha, reduzindo diretamente o lucro tributável. Os indivíduos qualificados incluem aqueles que usaram o empréstimo para despesas educacionais qualificadas, pagaram juros enquanto estavam na escola, contraíram o empréstimo para um dependente ou foram obrigados a reembolsar o empréstimo.

O formulário 1098-E, o formulário de dedução de juros de empréstimos estudantis, será enviado automaticamente para indivíduos que pagaram mais de US$ 600 em juros em 2022. Mesmo que o total de juros pagos tenha sido menor, os indivíduos ainda podem deduzir o valor pago se atenderem aos critérios de elegibilidade .

Embora o valor total do pagamento do empréstimo estudantil não seja dedutível do imposto, a parte dos juros pode ser deduzida, proporcionando economia fiscal.

Além disso, os indivíduos podem explorar outros benefícios fiscais educacionais, como o crédito de oportunidade americano, o crédito de aprendizagem vitalício ou a dedução de mensalidades e taxas para maximizar a economia fiscal.