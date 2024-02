Entre os Links: Chances Conor McGregor é a manchete do UFC 300, UFC Vegas 85

Depois de um raro fim de semana de folga para o UFC, a promoção retorna ao APEX no sábado para o UFC Vegas 85. Embora haja algumas lutas sólidas no card, todos os olhos ainda parecem estar fixos na escalação ainda em construção do UFC 300 – que é ainda atualmente sem um evento principal.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, retornam para uma edição especial de perguntas e respostas dos fãs do programa, onde respondem suas perguntas sobre o UFC 300, card do Fight Night de sábado encabeçado por Roman Dolidze x Nassourdine Imavov , a estreia de Kayla Harrison no UFC contra Holly Holm aos 135, e se os comentários recentes dela deixaram você mais confiante de que ela chegará ao peso, se o UFC acabará colocando Conor McGregor na luta principal do UFC 300 contra Michael Chandler ou outro lutador e tudo o mais que você tiver em mente no mundo do MMA e dos esportes de combate.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.