Eric Hosmer diz que os novos Unis da MLB parecem imitações, mas ‘sem dúvida’ eles serão consertados

Os fãs da MLB enlouquecidos com as novas camisas de seus times podem tomar um remédio para relaxar… porque Eric Hosmer encomendado TMZ Esportes que mesmo que eles não pareçam tão bons agora, ele tem certeza de que a liga consertará isso até o dia de abertura.

Os uniformes foram amplamente criticados por costureiros e até jogadores de todo o país depois de terem sido lançados no início deste mês nos treinos de primavera.

Muitos notaram que os novos designs da Nike têm algumas falhas graves – nomeadamente, as letras na parte de trás são muito pequenas e o posicionamento de alguns dos logotipos simplesmente não parece certo.

Além disso, os obstinados odiaram a maneira como as calças pareciam transparentes.

Quando conversamos com Hosmer sobre o assunto polêmico esta semana… ele disse que entendia as preocupações dos fãs, admitindo que as camisas parecem “um pouco” imitações. Mas ele acrescentou que é quase positivo que mudanças ocorrerão antes da semana 1.