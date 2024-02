Erro no guarda-roupa do NFL Combine de Chris Jones que fez os irmãos Kelce rirem alto

TO 2024 NFL Scouting Combine começou com sua habitual mistura de expectativa e entusiasmo, enquanto os prospectos se preparavam para mostrar suas habilidades diante de olheiros e executivos de toda a liga.

Chris Jones, Travis e Jason Kelce riem alto enquanto discutem a melhor corrida de 40 jardas de todos os temposTwitter

Embora o evento seja normalmente uma plataforma para os atletas brilharem, às vezes são os contratempos que deixam uma impressão duradoura.

Entra em cena Chris Jones, o destaque defensivo do Kansas City Chiefs, cujo momento inesquecível no Combine em 2016 desde então se tornou uma lenda.

Jones viu-se no centro das atenções não por sua velocidade ou agilidade, mas por um defeito no guarda-roupa que o deixou com o rosto vermelho e sujeito ao ridículo.

Por que Chris Jones se arrepende de ter optado por usar shorts no Combine



Durante seu Corrida de 40 jardaso desastre aconteceu quando Jones experimentou um acidente hilariante com seu traje, causando um momento de pânico enquanto seu “terceira perna” fez uma aparição inesperada na televisão nacional.

Como Travis Kelce lembrou com humor no Novas alturas podcast, “Você teve um dos momentos mais elétricos que já passou na televisão nacional.”

Jonesde bom humor, contou o incidente, admitindo, “Eu gostava tanto de ser diferente de todos… vou usar meia-calça curta.”

Mal sabia ele que sua escolha de moda o levaria a um dos momentos mais memoráveis em combinar história.

Jones continuou explicando o que aconteceu com comentários hilariantes dos irmãos Kelce:

“Eu não sabia que eles eram boxeadores, mano! Juro por Deus!”

“Bem, isso fez você mais rápido”Travis brincou enquanto enxugava as lágrimas.

“Você tropeçou na terceira perna,” Jasão brincou, fazendo os outros dois caírem na gargalhada.

‘Essa merda é tão engraçada’, Travis respondeu, “Estávamos morrendo de rir.”

Jones então admitiu dizendo para a câmera ‘meu pau caiu’ enquanto as câmeras Combine aumentavam o zoom nele.

“De repente, senti tocar minha perna e fiquei tipo, merda.”

Com lágrimas de riso escorrendo por seus rostos, Travis e Jason Kelce não conseguiram conter a diversão ao relembrar o infortúnio cômico de Jones.

Apesar do constrangimento, Jones’ capacidade atlética e talento não podiam ser negados.

Marcando respeitáveis ​​5,03 segundos na corrida de 40 jardas, ele provou que mesmo um deslize momentâneo não poderia ofuscar suas habilidades.

Felizmente, o incidente não impediu o Chefesque o selecionou na segunda rodada do draft, preparando o terreno para uma carreira estelar na NFL.

Avancemos para o presente e Jones consolidou seu status como um dos principais jogadores defensivos da liga.

Com um currículo impressionante que inclui várias seleções All-Pro, participações no Pro Bowl e três Super Bowl vitórias com os Chiefs, Jones’ o legado se estende muito além daquele momento infame da combinação.

À medida que as negociações contratuais se aproximam e as especulações sobre o seu futuro aumentam, uma coisa permanece clara: Chris Jones é uma pedra angular do Chefes de Kansas City defesa, e sua presença é inestimável para a busca do sucesso contínuo da equipe.