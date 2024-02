Escândalo da LaLiga: torcedor viola jogador do Sevilla com o dedo durante cobrança lateral

AUm incidente sem precedentes ocorreu durante o jogo Rayo Vallecano x Sevilla, na segunda-feira. Um torcedor local sentado na primeira fila do estádio Vallecas, em Madri, aproveitou uma cobrança lateral de Lucas Ocampos violar a traseira do jogador do Sevilla em um gesto chocante.

Torcedor indisciplinado enfia o dedo no traseiro do jogador durante jogo da LaLiga, em incidente chocanteMarca

O torcedor local estendeu os braços e cutucou com o dedo as costas do jogador argentino. O gesto naturalmente provocou a indisposição imediata de Ocampos, que mais tarde disse à mídia que se conteve apenas por ter “duas filhas”.

Lucas Ocampos foi violentado por torcedor, mas se conteve

O Seleção Argentina O jogador rapidamente se virou e bateu palmas para o jovem com algumas palavras fortes. Mesmo assim, ele não tocou nele e alertou o árbitro Hernández Maesoque então informou o auxiliar do Rayo Vallecano sobre o ocorrido.

Após o jogo, Lucas Ocampos falou na TV espanhola para dar a sua versão dos acontecimentos: “Espero que a LaLiga leve isto a sério, tal como a questão do racismo. com respeito. Infelizmente sempre tem um idiota por aí. Espero que isso não aconteça em outros jogos, porque se isso acontecesse no futebol feminino, todos sabemos o que pode acontecer.

Frustrado, Ocampos continuou a desabafar: “Eu me contive porque tenho duas filhas e espero que um dia isso não aconteça com elas. Então, esperemos que eles (LaLiga) tomem as medidas disciplinares que têm que tomar e que aquele tolo o faça. não manchar essa torcida, que tem se comportado muito bem”.

Sevilla fez uma declaração oficial sobre Ocampos

Após a partida, o Sevilla emitiu um forte comunicado oficial: “O Sevilla FC lamenta profundamente o incidente ocorrido na segunda-feira no jogo contra o Rayo Vallecano, no qual o nosso jogador Lucas Ocampos sofreu um gesto obsceno e totalmente inapropriado por parte de um torcedor local. O Sevilla FC espera que serão tomadas as medidas adequadas estipuladas no regulamento para que tal comportamento não se repita num campo de futebol, e transmitimos isso à LaLiga. Estes gestos e comportamentos não podem ser permitidos na nossa competição se aspiramos ser a melhor liga no mundo”.

A declaração terminou com elogios a Ocampos: “Finalmente, Sevilha FC transmite o seu máximo apoio a Lucas Ocampos, que demonstrou a sua maturidade e enorme profissionalismo, apesar da atitude inaceitável do adepto que o repreendeu.”