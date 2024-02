Espanha evita grandes armas quando a fase de grupos da Liga das Nações 2024-25 é finalizada

TO sorteio da UEFA Nations League 2024-25, realizado em Paris, abriu o caminho para uma temporada emocionante do futebol internacional, preparando o terreno para a transição do Campeonato Europeu para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Com os grupos agora distribuídos por todas as ligas, a competição promete batalhas intensas e demonstrações de proezas futebolísticas a partir de Setembro.

Espanhacampeões em título e sob a orientação de Luís de la Fuente após uma campanha de sucesso liderada por Luis Henriqueposicionaram-se como favoritos mais uma vez.

Sorteado no Grupo 4 da Liga A, o desafio mais formidável da Espanha deverá vir da Suíça, apesar de ter liderado um grupo com Portugal e Suíça na edição anterior.

Grupos da Liga B, como Inglaterrado Grupo 2 com Finlândia, Irlandae Grécianão indicam caminho fácil para as equipes que buscam promoção

A inclusão de equipes como Suécia, Azerbaijão e Eslováquia no Grupo 1 da Liga C, e a expectativa em torno do Lituânia ou Gibraltar vaga na Liga D, mostra o espírito competitivo em todos os níveis

Datas dos jogos

A competição começa com a primeira jornada, de 5 a 7 de setembro de 2024, e estende-se até à sexta jornada, de 17 a 19 de novembro de 2024. A fase de grupos promete uma festa do futebol em toda a Europa, proporcionando uma caminhada emocionante até à fase a eliminar.

Jornada 1: 5 a 7 de setembro de 2024

Jornada 2: 8 a 10 de setembro de 2024

Jornada 3: 10-12 de outubro de 2024

Jornada 4: 13 a 15 de outubro de 2024

5ª jornada: 14 a 16 de novembro de 2024

6ª jornada: 17-19 de novembro de 2024

Após a fase de grupos, a competição aquece com os play-offs a eliminar em Março de 2025, levando à tão aguardada Final Four em Junho de 2025. O local para o culminar deste espectáculo futebolístico continua a ser um assunto de grande expectativa.

Sorteio dos Play-offs: novembro de 2024

Play-offs: 20 a 25 de março de 2025

Quartas-de-final da Liga A: 20 a 25 de março de 2025

Rodada final: 4 a 8 de junho de 2025

Os campeões anteriores incluem Espanha, Portugal e França, com o torneio não apenas proporcionando jogos internacionais competitivos, mas também recompensando o último vencedor, a Espanha, com um prêmio de 10,5 milhões e uma vaga no play-off do Euro 2024.

Grupos da Liga das Nações 2024/25

Liga A

Grupo A1: Croácia, Portugal, Polónia e Escócia

Grupo A2: Itália, Bélgica, França e Israel

Grupo A3: Holanda, Hungria, Alemanha e Bósnia-Herzegovina

Grupo A4: Espanha, Dinamarca, Suíça e Sérvia

Liga B

Grupo B1: República Checa, Ucrânia, Albânia e Geórgia

Grupo B2: Inglaterra, Finlândia, Irlanda e Grécia

Grupo B3: Áustria, Noruega, Eslovênia e Cazaquistão

Grupo B4: País de Gales, Islândia, Montenegro e Turquia

Liga C

Grupo C1: Suécia, Azerbaijão, Eslováquia e Estónia

Grupo C2: Roménia, Kosovo, Chipre e Lituânia/Gibraltar*

Grupo C3: Luxemburgo, Bulgária, Irlanda do Norte e Bielorrússia

Grupo C4: Arménia, Ilhas Faroé, Macedónia do Norte e Letónia

Liga D