Espera-se que uma quantidade sem precedentes de pessoas aposte bilhões no Super Bowl do Chiefs-49ers

Sas apostas em portos continuam a crescer nos Estados Unidos. Agora que as apostas desportivas são legal em 38 estadosa indústria está numa trajetória ascendente muito acentuada.

RELACIONADO:

Com Super Bowl LVIII chegando e apresentando dois times extremamente populares, o Chefes de Kansas City e São Francisco 49erso dinheiro fluirá livremente por todo o país no domingo.

Travis Kelce faz jogos mentais com fãs do 49ers vaiando-o em Las Vegas

Recorde de 68 milhões de americanos apostando no Super Bowl do Chiefs-49ers

De acordo com uma pesquisa e relatório do Associação Americana de Jogos, 67,8 milhões de americanos espera-se que apostem no Super Bowl. Isso é mais de um quarto da população do país.

A quantia esperada de dinheiro apostado: US$ 23,1 bilhões. Os números são surpreendentes, especialmente quando se considera que o Super Bowl do ano passado estabeleceu um recorde com 50,4 milhões apostadores esperados e US$ 16 bilhões apostado.

Se você assiste esportes, nada disso irá surpreendê-lo. Anúncios de empresas de apostas esportivas e de fantasia diária estão sempre presentes.

Recentemente, Lebron James anunciou uma parceria com DraftKings. Estimado NBA repórter Shams Charania é parceiro de FanDuel.

Muitos fãs de esportes estão preocupados com a sincronicidade, mas ela só se tornará mais pronunciada à medida que o dinheiro continuar entrando.