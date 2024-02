ESPN faz parceria com FOX e Warner Bros. em novo serviço de streaming: o que isso significa para o próximo acordo de TV do UFC

O UFC iniciará negociações sobre um novo acordo de TV ainda este ano, no momento em que o cenário da programação esportiva e do streaming sofrerá uma mudança dramática em 2024 e em 2025.

Na terça-feira, a ESPN anunciou que a rede fará parceria com a FOX e a Warner Bros. Discovery em um novo serviço de streaming específico para esportes que combinará canais de todas as três redes sob o mesmo guarda-chuva. O pacote incluirá todos os canais ESPN junto com FOX, FS1, FS2, TNT, TBS e outros canais que transmitem programação esportiva das três redes.

O novo serviço de streaming será lançado no outono de 2024, antes do início da próxima temporada da NFL.

Além desses planos, o CEO da Disney, Bob Iger, anunciou na quarta-feira que um serviço de streaming ESPN completamente independente será lançado separadamente, provavelmente no final de agosto de 2025. Esse serviço incluirá todos os canais lineares da ESPN em um serviço de streaming pela primeira vez.

No momento, a ESPN está disponível apenas por meio de assinaturas de cabo ou satélite ou outros serviços de transmissão ao vivo, como YouTube TV ou Sling TV. A ESPN+ não tem acesso aos canais lineares da ESPN sem uma assinatura de um desses outros serviços, mas tudo isso mudará em 2025.

O custo do serviço de streaming combinado e do serviço ESPN independente ainda não foi revelado.

Então, o que tudo isso significa para o UFC?

Bem, a promoção iniciará negociações sobre um novo acordo de transmissão de lutas na TV ainda este ano, com o atual acordo com a ESPN previsto para expirar em 2025. Muitos analistas acreditam que o UFC buscará um pacote muito maior do que seu último contrato, que inicialmente pagou US$ 1,5. bilhões em cinco anos, antes que os dois lados concordassem com outra extensão de dois anos, juntamente com a inclusão de transmissões pay-per-view que agora são transmitidas exclusivamente através da ESPN+.

Considere primeiro que os parceiros do UFC na WWE – ambas as empresas operam sob o TKO Group Holdings – acabaram de assinar um enorme acordo de US$ 5 bilhões por 10 anos para mover seu principal programa. Segunda à noite crua da USA Network para a Netflix a partir de 2025. Esse é um aumento considerável em relação ao acordo anterior e representa apenas um programa de propriedade da WWE.

É quase certo que o UFC buscará pelo menos o dobro do acordo anterior assinado com a ESPN, o que significa um pacote de direitos de grande sucesso para toda a programação que provavelmente chegará a US$ 3 bilhões ou até mais, dependendo da duração do contrato.

Graças ao crescimento que a ESPN+ tem experimentado, em grande parte devido à programação do UFC, é difícil imaginar que os chefões da Disney não queiram renovar o acordo com a maior promoção de MMA do mundo. Mas também é impossível ignorar os custos exorbitantes relacionados com a programação desportiva ao vivo, especialmente com os especialistas a sugerirem que a NBA poderá procurar um acordo surpreendente para o próximo contrato da liga de basquetebol, que poderá acabar pelo triplo do custo do actual contrato que funciona. durante a temporada 2024-2025.

No momento, a NBA ganha em média US$ 2,67 bilhões por temporada, com jogos transmitidos em redes de propriedade da Disney, como ESPN e ABC, bem como em propriedades da Warner Bros. Outros jogadores, como a Apple TV ou mesmo a NBCUniversal, poderiam tentar os direitos da NBA, mas não há chance de a ESPN não ter se unido à FOX e à Warner Bros. como este ou o que o UFC buscará em breve.

Em vez de concorrer entre si, ESPN, FOX e Warner Bros. Discovery agora têm interesse em trabalhar em conjunto com este novo serviço de streaming, o que significa que pacotes com uma liga como a NBA ou possivelmente o UFC provavelmente tentarão manter alguns custos abaixo.

Isso também poderia forçar uma entidade externa como a Amazon a pagar a mais para conseguir um produto viável como o UFC, apenas para se manter competitiva ao enfrentar um rolo compressor de streaming que combina ESPN com FOX e Warner Bros.

Executivos da TKO afirmaram que o relacionamento do UFC com a ESPN continua forte, mas não há como dizer onde o acordo de direitos de transmissão terminará quando as negociações recomeçarem. Há também a chance de o UFC buscar vários parceiros para um acordo de transmissão dividido, com programas transmitidos em diversas redes em canais lineares ou de streaming.

Um evento do UFC Fight Night poderia ir ao ar na ESPN uma noite e na semana seguinte seria no Amazon Prime Video. Tudo é possível.

O cenário das transmissões esportivas mudará drasticamente nos próximos dois anos, especialmente com a ESPN realmente se aprofundando no lado do streaming do negócio. O que isso significará para o UFC a longo prazo ainda está para ser visto, mas tempos interessantes estão por vir, enquanto as negociações para o novo acordo de TV se preparam para começar ainda este ano.