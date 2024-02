Esposa do produtor de ‘Killers of the Flower Moon’ morre por suicídio

Seu caso de morte está atualmente no Gabinete do Examinador Médico – e eles o listam como suicídio. A causa oficial é atribuída a múltiplas lesões traumáticas… consistentes com uma queda grave.

É uma reviravolta trágica para BT, sem dúvida, que está no meio da temporada do Oscar graças a um filme que ele produziu e que concorre ao prêmio de Melhor Filme – a saber, “Killers of the Flower Moon”. Ele produziu muitos outros filmes ao longo dos anos … “Dumb and Dumber”, “Há algo sobre Mary”, “Kingpin”, “Shallow Hal”, “Todo o dinheiro do mundo”, “Triângulo da tristeza” etc. .