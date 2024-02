Esqueça as cores do logotipo do Super Bowl, há uma nova conspiração em relação ao Kansas City Chiefs

Tele é recente Super Bowl conspiração do logotipo foi deixada de lado quando o Chefes de Kansas City e a São Francisco 49ers garantiram suas vagas no próximo Super Bowl 58 em Las Vegas. Isso efetivamente desmascarou a teoria de que a liga havia predeterminado os times com base no esquema de cores do logotipo do Super Bowl. No entanto, à medida que uma conspiração se desvanece, outra parece emergir.

Usuário de mídia social Jay Cuda gerou uma nova teoria, alegando que os Chiefs têm um recorde notável de 19-1 em jogos disputados durante a fase da lua crescente nos últimos cinco anos. Ele destacou que esta fase lunar ocorrerá na noite de 11 de fevereiro, mesmo dia do Super Bowl. O tweet de Cuda ganhou atenção, e alguns fãs agora estão acreditando nesta nova teoria do ciclo lunar.

Por outro lado, os 49ers têm um recorde menos impressionante de 15-15 em condições lunares semelhantes, acrescentando uma reviravolta interessante à teoria da conspiração emergente. Em meio a essas especulações, agora há discussões sobre um possível “roteiro” para o Super Bowl 58 vazando por um supermercado, alimentando ainda mais as teorias da conspiração em torno do próximo jogo.

Os fãs dos Chiefs estão acreditando nisso

Um fã afirmou com segurança: “Bem, acho que isso resolve tudo. Os Chiefs estão voltando atrás.” Este sentimento reflecte a crescente crença na influência de factores externos no resultado do jogo.

O próximo Super Bowl tem um significado histórico para os Chiefs, já que eles pretendem se tornar os primeiros campeões consecutivos em 19 anos. A tentativa anterior, há três anos, terminou em derrota para Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers. O impacto potencial do ciclo lunar neste jogo histórico adicionou uma camada intrigante à expectativa em torno do evento.

Além dessas teorias, detalhes sobre as escolhas dos uniformes das equipes para a Super Bowl também se tornaram um tema de interesse. Os Chiefs vestirão seus uniformes vermelhos pela terceira vez em quatro Super Bowls com Patrick Mahomes, enquanto os 49ers manterão seus uniformes brancos padrão. Isso garante que ambas as equipes terão a mesma aparência do confronto anterior do Super Bowl em 2020.

À medida que aumenta a excitação para o Super Bowl 58, as teorias de conspiração emergentes e as coincidências invulgares acrescentaram uma camada extra de intriga a um evento já altamente aguardado.