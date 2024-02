Estação de rádio de Oklahoma não despreza a música country de Beyoncé, apesar da alegação

O negócio é o seguinte… alguém no X entrou online na terça-feira, alegando que KYKC – uma estação country local em Ada, OK – havia dito a ele que se recusaram a tocar os dois novos singles country de Bey quando ele os solicitou, porque eles “não tocam Beyoncé.”

Também entramos em contato com a KYKC, e um funcionário nos disse que a estação ainda não recebeu as novas músicas de Beyoncé – “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages” – e é por isso que não as está tocando. Outra estação rural de Oklahoma – KECO em Elk City – nos disse o mesmo… eles ainda não têm os trilhos.

No momento, as novas músicas de Bey não estão nas paradas da Billboard – elas foram lançadas há apenas 2 dias, então não aparecerão nas paradas da Billboard até a próxima semana, no mínimo. No entanto, “Texas Hold ‘Em” está indo muito bem nas paradas de streaming, e suspeitamos que os ouvintes do KYKC o ouvirão bastante nos próximos dias.