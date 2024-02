Estátua de Kobe Bryant revelada fora da Arena Crypto.com, mais duas em obras

Kobe Bryant A presença de será sentida fora da Crypto.com Arena para sempre – a estátua da falecida lenda do Lakers foi oficialmente revelada no local em uma cerimônia incrivelmente emocionante… onde foi anunciado que mais duas homenagens serão feitas posteriormente.

A esposa e os filhos do Black Mamba, ex-jogadores do Purple e Gold, funcionários, executivos de front office e muito mais estiveram presentes na inauguração… que aconteceu em um dia especial – 08/02/24 – para simbolizar os dois números de camisa com LA, bem como o dígito de sua filha, Gigijogou durante sua jovem e promissora carreira no basquete.